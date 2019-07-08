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Бесплатно обучить езде на двухколесном предлагают в велошколе в парке Янки Купалы

08 июля 2019 20:04
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Новости Беларуси. Покорить велосипед в любом возрасте. Бесплатная школа в парке Янки Купалы уже шестой год помогает побороть свои страхи и овладеть ездой на двухколёсном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бесплатно обучить езде на двухколесном предлагают в велошколе в парке Янки Купалы-1

Желающих научиться много: за месяц на занятия пришли более 120 человек. 

Бесплатно обучить езде на двухколесном предлагают в велошколе в парке Янки Купалы-4

Анастасия Янчевская, руководитель минского велосипедного общества:
Все ученики к нам приходят с диким ужасом, что никогда в жизни вы точно меня не научите. Но таких уникальных людей нет, за 4-6 занятий мы научим ездить абсолютно любого. Очень редким людям требуется 7-8 занятий. То, что мы научили ездить на велосипеде, не отменяет того, что дальше человек очень много должен ездить сам.

Бесплатно обучить езде на двухколесном предлагают в велошколе в парке Янки Купалы-7

Любовь Шишкор:
В лет 17 я попробовала, меня конечно, друзья пытались научить, но я упала и на этом все закончилось. А вот через много лет я случайно в интернете нашла, мне понравилось, я прямо вся воодушевилась. Хочется еще.

Бесплатно обучить езде на двухколесном предлагают в велошколе в парке Янки Купалы-10

Занятия проходят каждую среду и четверг с 18.00. Запись в велошколу ещё не закрыта, обучение здесь продлится до прихода осенних холодов.

# Велосипед # общество # Анастасия Янчевская # Любовь Шишкор

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