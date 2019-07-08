Бесплатно обучить езде на двухколесном предлагают в велошколе в парке Янки Купалы

Новости Беларуси. Покорить велосипед в любом возрасте. Бесплатная школа в парке Янки Купалы уже шестой год помогает побороть свои страхи и овладеть ездой на двухколёсном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Желающих научиться много: за месяц на занятия пришли более 120 человек.

Анастасия Янчевская, руководитель минского велосипедного общества:

Все ученики к нам приходят с диким ужасом, что никогда в жизни вы точно меня не научите. Но таких уникальных людей нет, за 4-6 занятий мы научим ездить абсолютно любого. Очень редким людям требуется 7-8 занятий. То, что мы научили ездить на велосипеде, не отменяет того, что дальше человек очень много должен ездить сам.

Любовь Шишкор:

В лет 17 я попробовала, меня конечно, друзья пытались научить, но я упала и на этом все закончилось. А вот через много лет я случайно в интернете нашла, мне понравилось, я прямо вся воодушевилась. Хочется еще.