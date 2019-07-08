«Не знала, сможет ли она выжить». Родственники Трампа и Бельских приехали почтить память жертв гетто в Новогрудке

Новости Беларуси. Новогрудок отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военная история этого города тесно связана с еврейским сопротивлением. Немцы организовали в Новогрудке гетто, где погибли тысячи людей. Их потомки живут по всему миру. Но сегодня они приехали в белорусский город, чтобы укрепить связь со своими корнями. Личные истории и воспоминания о войне собрала Галина Буро.

Ради прикосновения к военной истории своей семьи американка Хэлен Рэйбэл летела через всю Атлантику. Она тётя того самого Джареда Кушнера – мужа дочери президента США Дональда Трампа.

Хэлен часто слышала от матери рассказы о жизни в Новогрудке, а ещё, о том, каково это быть узницей еврейского гетто.

Хэлен Рэйбел, США:

Это моя мама Лея Кушнер. Когда она была заключена в гетто, ей было всего 14 лет. Её выбрали из десятка еврейских девочек в домработницы к немцу. Так она и осталась жить. Потому что, когда выбирали людей для расстрела, немец говорил, что эта домработница ему нужна. И каждый раз он ей давал билет выжившего.

Это стена памяти еврейскому сопротивлению в Новогрудке построена за деньги из семейного фонда Кушнеров. Здесь имена тех, кому удалось бежать из гетто – выжившие и погибшие при побеге.

Сотни их потомков из США, Канады, Австралии, Великобритании, Турции и других стран приехали возложить цветы к мемориалу, рука об руку.

Как продолжение стены памяти – забор с колючей проволокой, на нём страшные воспоминания узников гетто. Среди фотографий израильтянка Бэтти Коэн находит свою маму. О жизни в изоляции под прицелом автоматов она дочери рассказала лишь спустя десятилетия после войны.

Бэтти Коэн, Израиль:

Моя мама в гетто была без родных, ей было очень страшно и одиноко. Она не делала никакого физического труда, так как была секретарём. Но весь ужас ситуации был в том, что она не знала, сможет ли она выжить, так как евреев постоянно уводили на расстрелы.

Побег из Новогрудского гетто сегодня историки называют самым массовым и самым успешным на территории Европы за время Второй мировой войны.

Галина Буро, СТВ:

В 43-м году за 5 месяцев узники вырыли 250 метров подземного хода. Он вёл из самого барака за пределы колючей проволоки. Но строители не совсем верно выбрали направление тоннеля, и люди вылезли из лаза прямо рядом с немецкими дзотами. Многие тут же были расстреляны. Тем не менее, тоннель стал настоящей дорогой жизни для около 250 евреев.

По мнению специалистов, этого побега не случилось бы, если бы у узников не было адреса, куда бежать. И эти адресом стал партизанский еврейский отряд братьев Бельских в Налибокской пуще.

Арон Бельский – младший из братьев, сегодня живёт в США. Во время войны ему было 12 лет. Когда родных расстреливали, ему чудом удалось спастись. Но Арон об этом не любит вспоминать.

Арон Бельский, США:

Тяжело было, но как-то выжили. Это время, что сюда приехал – никогда не забуду. Спасибо вам, что вы приняли нас – меня и жену.

Точное количество погибших евреев в Новогрудском гетто неизвестно до сих пор, но счёт идёт на тысячи. Принудительное поселение действовало здесь до 43-го года, а в 44-ом 8 июля город был полностью освобождён от немецко-фашистских захватчиков. В память о всех, кто отдал жизнь за победу – цветы к могиле неизвестного солдата.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Новогрудок, Кореличи – это моя малая родина. Поэтому, когда я узнал, что будет проходить митинг, конечно же, я принял решение участвовать вместе с сыном в этой знаменательной и памятной дате, священной дате для всех нас.

Не уронить гордость за свой подвиг своего народа перед лицом ветеранов. И той 12-летней еврейской девочки в костюме ангела Михлы Сосновноской, памятник которой установлен в Новогрудке.