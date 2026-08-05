Белорусские селекционеры вывели новый сорт озимой ржи – обещают небывалый урожай
Белорусские аграрии готовятся ставить новые рекорды на полях. Причем ставку делают на отечественную науку. В Государственный реестр официально включен уникальный сорт озимой ржи «Ризона». Благодаря мощной генетике эта новинка способна выдавать фантастическую урожайность – до 107 центнеров с гектара даже на самых бедных почвах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ей не страшны ни засуха, ни опасные болезни. Специалисты уже подтвердили, что по своим характеристикам «Ризона» соответствует высшему, первому классу муки. А значит, на наших прилавках станет еще больше вкусного и полезного отечественного хлеба.
Новый сорт озимой ржи «Ризона» появился в Беларуси.
Если посмотреть на этот колос, он полностью заполнен зернами, каждый цветочек. То есть озерненность практически 100-процентная.
В руках опытного селекционера Станислава Гордея результат многолетней работы белорусских ученых. То, что агрономы называют «тяжелым колосом», для белорусов – гарантия продовольственной безопасности. Новинка выдает рекордные 107 центнеров с гектара и готова расти там, где другие культуры пасуют перед капризами погоды. Секрет стойкости в уникальной генетике. Главный секрет «Ризоны» скрыт под землей.
Алеся Иванова, корреспондент:
У «Ризоны» более развитая корневая система. Это помогает растению добывать воду даже на бедных почвах, где другим сортам не хватает питания. А еще «Ризона» устойчива к ряду опасных болезней и имеет прочный стебель, а значит, рожь реже полегает из-за сильного ветра или ливней.
Растение демонстрирует устойчивость к предуборочному прорастанию зерна: если перед сбором урожая пойдут дожди, оно не начнет прорастать прямо в колосе, потери будут минимальными. Но и это не все преимущества нового сорта. «Ризону» уже ждут на хлебозаводах.
Станислав Гордей, ведущий научный сотрудник отдела зерновых колосовых культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию:
«Число падения» у этого сорта составляет 290 секунд, что соответствует муке первого класса. То есть хлеб будет получаться хороший.
На создание только одного сорта ржи уходит больше 10 лет. И такой труд оправдан. Наилучшие результаты показывают популяционные сорта. Разработки Научно-практического центра по земледелию занимают 90 % всех посевных площадей страны. Остальные 10 – гибриды иностранной селекции. Они выше по урожайности, но более капризны к агрофону. Задача селекционеров – выводить сорта, которые будут адаптированы к абсолютно любым климатическим условиям.
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