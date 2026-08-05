Белорусские селекционеры вывели новый сорт озимой ржи – обещают небывалый урожай

Белорусские аграрии готовятся ставить новые рекорды на полях. Причем ставку делают на отечественную науку. В Государственный реестр официально включен уникальный сорт озимой ржи «Ризона». Благодаря мощной генетике эта новинка способна выдавать фантастическую урожайность – до 107 центнеров с гектара даже на самых бедных почвах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ей не страшны ни засуха, ни опасные болезни. Специалисты уже подтвердили, что по своим характеристикам «Ризона» соответствует высшему, первому классу муки. А значит, на наших прилавках станет еще больше вкусного и полезного отечественного хлеба. Новый сорт озимой ржи «Ризона» появился в Беларуси.

Если посмотреть на этот колос, он полностью заполнен зернами, каждый цветочек. То есть озерненность практически 100-процентная.

В руках опытного селекционера Станислава Гордея результат многолетней работы белорусских ученых. То, что агрономы называют «тяжелым колосом», для белорусов – гарантия продовольственной безопасности. Новинка выдает рекордные 107 центнеров с гектара и готова расти там, где другие культуры пасуют перед капризами погоды. Секрет стойкости в уникальной генетике. Главный секрет «Ризоны» скрыт под землей.

Алеся Иванова, корреспондент:

У «Ризоны» более развитая корневая система. Это помогает растению добывать воду даже на бедных почвах, где другим сортам не хватает питания. А еще «Ризона» устойчива к ряду опасных болезней и имеет прочный стебель, а значит, рожь реже полегает из-за сильного ветра или ливней.

Растение демонстрирует устойчивость к предуборочному прорастанию зерна: если перед сбором урожая пойдут дожди, оно не начнет прорастать прямо в колосе, потери будут минимальными. Но и это не все преимущества нового сорта. «Ризону» уже ждут на хлебозаводах. Станислав Гордей, ведущий научный сотрудник отдела зерновых колосовых культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

«Число падения» у этого сорта составляет 290 секунд, что соответствует муке первого класса. То есть хлеб будет получаться хороший.