Эксклюзивная диадема для красавицы из сферы ЖКХ: в Гродно прошёл финал конкурса «Супер леди-2017»

Новости Беларуси. Самую красивую и талантливую работницу сферы ЖКХ выбирали в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финал конкурса «Супер-Леди» прошёл на сцене областного драматического театра. Швея, инженер, диспетчер, юрист – 17 красавиц разных возрастов и профессий боролись за право надеть корону победительницы. Эффектное шоу длилось больше трёх часов.

Вокальные поединки для Ирины Войтешик – обычное дело, а вот конкурс красоты – это что-то новое. Она – распределитель работ в коммунальном предприятии – там профессионал.

Дома – жена и мама двоих детей. Но готова доказать – нет предела совершенству.

Ирина Войтешик, распределитель работ УЖРЭП Октябрьского района Гродно:

Решила попробовать свои силы. Что-то такое новое, неизведанное. Поэтому хотелось окунуться в эту атмосферу. Меня поддерживают коллеги, семья, поэтому я настроена на победу.

Начисления квартплаты, благоустройство, пошив одежды, транспортная логистика – всё это осталось на работе. На сцене же 17 красавиц-коммунальниц готовы доказать – они талантливы во всём.

Уроки дефиле и хореографии, подготовка индивидуальных творческих номеров – перед выходом на самую большую сцену области с конкурсантками целый месяц работали профессионалы. Всё ради главной награды.

Алеся Довгаль, победитель конкурса «Супер леди-2017»:

Вот эту корону, инкрустированную хрусталём и камнями Сваровски я передам сегодня новой «Супер Леди-2017».



И вот на сцене калейдоскоп из образов. От коллекции джинсовой одежды до вечерних платьев белорусских производителей.

Галина Буро, СТВ:

Такой наряд, как сейчас на мне – это изюминка конкурса. В национальных костюмах участницы выйдут на заключительное дефиле под названием «Белорусская ярмарка». По мнению организаторов, платья с традиционными мотивами удачно подчеркивают красоту белорусских девушек.

«Супер-Леди» не стандартный конкурс красоты. Здесь нет жёстких штампов и параметров. Возраст этих девушек от 21 года до 37 лет. Многие замужем и уже мамы.

Борис Козелков, председатель Гродненского областного комитета профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий:

Каждая участница представляет не только себя, но и свой трудовой коллектив, свою профессию. Они как бы самоутверждаются, они чувствуют себя увереннее после этих конкурсов.

Витаутас Лучинскас, руководитель профсоюзной организации Друскининкая (Литва):

Я с Друскининкая. У нас, конечно, пока не проходят, потому что у нас, может, не созрела ещё ситуация профсоюзной деятельности к таким конкурсам. Но, я могу сказать уверенно, что очень приятно приезжать третий год.

Станислав Луневский, директор коммунального предприятия (Белосток):

Очень хорошая организация, хороший конкурс. Я аплодирую организаторам, за то, что сделали такой красивый конкурс. Надо подумать, чтоб у нас тоже такой конкурс сделать.