Благодаря прямой линии с властью многодетной маме из Дрогичинского района удалось вернуть себе дом

Новости Беларуси. Чиновники на местах должны быть внимательнее к проблемам населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они решаемы, причем, большинство – достаточно оперативно. Злободневные вопросы на приеме в Дрогичине рассматривал председатель Брестского облисполкома.

И словно камень с души. А потом и улыбка. Марина Рыбак – многодетная мама. До декретного отпуска работала дояркой. Сейчас воспитывает четверых детей. В доме, который раньше принадлежал сельхозпредприятию. А теперь перешел на баланс местного ЖКХ.

Марина Рыбак, житель агрогородка Детковичи:

Муж уволился с колхоза. Нам председатель сказал освободить дом. Сразу начала волноваться, куда я с детьми пойду – на улицу? В ЖКХ обращалась – ничего не объяснили. Пришлось к губернатору обратиться.

Не только внесли ясность, но и растолковали, какие для семьи есть льготы. Следующую проблему разбирают еще глубже – на карте все как на ладони.

И как показывает практика таких приемов, чаще просят не для себя, а за целую деревню или микрорайон.

Пётр Бутрим, СТВ:

Болевые точки города,а это в первую очередь дороги, особенно заметны после дождя. Жители этой улицы мучаются уже не первый год. А ведь подсыпали дорогу буквально несколько недель назад.

Ямы подровняли, привели в порядок, но почему-то только треть из 800 метров. В остальном же...

Валентина Брич, житель Дрогичина:

Дождь пройдет – воды по колено. Посередине – болото. Глина – хоть куклы лепи. Никакого ни гравия нет, ни щебенки.

Благоустройство улиц и ремонт дорог как обычно в топе обращений. Поэтому подходить к их решению надо в первую очередь и с умом. С новой стратегией определились не выходя из кабинета. Какой маршрут преобразят следующим теперь решать горожанам.

Александр Онисько, начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Дрогичинского райисполкома:

При участии населения определять первостепенные объекты, которые требуют ремонта, и не распылять бюджетные деньги на проведение частичных ямочных ремонтов, а определить несколько основных объектов, которыми целенаправленно заниматься в течение года.