Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Мы не рождается в равных условиях. Культура, достаток, семья, в родственных связях неблизкое, но все-таки окружение, череда текущих событий и эпизоды случайных встреч – все это окажет долю влияния. Точно так же развитие каждой страны имеет свой уникальный старт. Чьи-то условия изначально чуть проще, чьи-то требуют больших усилий. В этом смысле жизнь целой страны определенно напоминает творчество, когда помимо исходных данных имеет значение личный труд. Впрочем, как ряд и других переменных, где человек способен влиять.

События в мире, санкции и давление стран в контексте политической жизни естественны. Это условия объективные, переменные внешние. Но есть то, что с позиции каждой страны субъективно. Например, как будет народ выживать, что предпримет в текущих условиях, какие решения лидера сделают жизнь чуточку проще… Принципиально: проще себе или все же другим. Согласно природным данным, Зимбабве – страна, богатейшая разнообразием полезных ресурсов. Изобилие ископаемых исторически привлекало к ней желающих поживиться. Путем колониального гнета. Объективно развитие этой страны тормозило давление от посторонних.

Беларусь же всегда относилась к африканским людям с характерным для нас уважением: наш Президент взаимодействовал с руководством Зимбабве, ориентируясь на баланс интересов о сотрудничестве. Принимал у нас представителей этой страны с белорусским гостеприимством. А когда исторически это нужно было, наша страна оказала Зимбабве поддержку, помогая противостоять зарубежному гнету. Не порабощения ради, а просто так. Потому что помочь было правильно. И это человечное отношение африканцы помнят.

Алена Дзиодзина:

На этой неделе наш Президент прибыл с визитом в Африку. Сейчас как наша страна, так и люди в Зимбабве – живем в условиях санкций от Запада. Не потому что они или мы плохие, а оттого, что живем непокорно. Потому что сопротивляемся, не даем чужакам подмять страну под себя. И за это нас зарубежные санкции как бы наказывают.