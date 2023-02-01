Игорь Сергеенко: необходимо выработать единые подходы к оценке нашей истории
Новости Беларуси. В Беларуси необходимо выработать единые подходы к оценке нашей истории и внедрить их в образование. Такое мнение высказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Дальнейшие шаги по увековечиванию героического прошлого Беларуси обсудили 1 февраля на заседании Совета по исторической политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ученые, политологи, руководители вузов, искусствоведы уверены, что фундамент исторического прошлого нужно укреплять, тем более когда в соседних западных странах варварскими методами пытаются уничтожать наследие. Запрос на правду в нашем обществе по-прежнему высокий. Целесообразно издавать новые пособия, развивать патриотический туризм, снимать документальные фильмы. Ведь есть о чем рассказать: установлены новые факты в истории Великой Отечественной войны.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
За это время сделано немало в плане сохранения нашего исторического героического прошлого, в плане выработки подходов оценки различных периодов истории. Определенный объем работ сделан по совершенствованию школьного, вузовского образования. Это и издание новых учебников, и введение курса «Истории белорусской государственности». Определенное внимание уделялось такой теме, как музееведение, организация выставок.
На нынешний год задач поставлено немало: одна из главных – создание, восстановление и реконструкция объектов историко-культурного наследия.
Напомним, Совет по исторической политике создан по распоряжению главы государства и действует при Администрации Президента Беларуси.
Подписывайтесь на нас в Telegram!