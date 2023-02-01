Игорь Сергеенко: необходимо выработать единые подходы к оценке нашей истории

Новости Беларуси. В Беларуси необходимо выработать единые подходы к оценке нашей истории и внедрить их в образование. Такое мнение высказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Дальнейшие шаги по увековечиванию героического прошлого Беларуси обсудили 1 февраля на заседании Совета по исторической политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ученые, политологи, руководители вузов, искусствоведы уверены, что фундамент исторического прошлого нужно укреплять, тем более когда в соседних западных странах варварскими методами пытаются уничтожать наследие. Запрос на правду в нашем обществе по-прежнему высокий. Целесообразно издавать новые пособия, развивать патриотический туризм, снимать документальные фильмы. Ведь есть о чем рассказать: установлены новые факты в истории Великой Отечественной войны.