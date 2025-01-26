Выборы 2025-го стали первыми для более чем 88 тысяч молодых белорусов

Судьба государства – в руках каждого. Эти слова находят особенный отклик у представителей молодежи, ведь им предстоит строить государство и принимать важные для страны решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Процесс смены поколений неизбежен, и это накладывает еще большую ответственность на юное поколение. Для более чем 88 тысяч молодых людей эти выборы – первые в жизни.

Нина Коник:

Для меня мои первые выборы – очень волнительный момент. Я всегда, всю жизнь хотела поучаствовать таким образом в жизни своей страны и сделать выбор за будущее страны, в которой я живу. Я очень рада, что у меня есть возможность голосовать и выбирать будущее своей страны.