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Выборы 2025-го стали первыми для более чем 88 тысяч молодых белорусов

26 января 2025 14:48
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Судьба государства – в руках каждого. Эти слова находят особенный отклик у представителей молодежи, ведь им предстоит строить государство и принимать важные для страны решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы 2025-го стали первыми для более чем 88 тысяч молодых белорусов-2

Процесс смены поколений неизбежен, и это накладывает еще большую ответственность на юное поколение. Для более чем 88 тысяч молодых людей эти выборы – первые в жизни.

Выборы 2025-го стали первыми для более чем 88 тысяч молодых белорусов-4

Нина Коник:
Для меня мои первые выборы – очень волнительный момент. Я всегда, всю жизнь хотела поучаствовать таким образом в жизни своей страны и сделать выбор за будущее страны, в которой я живу. Я очень рада, что у меня есть возможность голосовать и выбирать будущее своей страны.

# Выборы в Беларуси # Молодежь Беларуси

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