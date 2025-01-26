Студентка факультета журналистики отпраздновала день рождения на участке для голосования

У студентки второго курса – будущей журналистки – Ксении Кондратовой 26 января двойной праздник. Девушка отмечает 19-летие и в этот день впервые получила возможность поучаствовать в политической жизни страны – отдать голос на выборах Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения активно интересуется информационной повесткой, что, кстати, повлияло не только на выбор будущей профессии. 26 января юная белоруска на участке, потому что понимает, с какими вызовами и угрозами сталкивается наша страна, и знает: только будучи единой Беларусь сможет сохранить то, что имеет, под руководством сильного лидера. Кроме того, если мы сами не решим нашу судьбу, это могут попытаться сделать за нас отдельные силы на Западе.

Ксения Кондратова, студентка факультета журналистики БГУ:

Чувствую большую ответственность, потому что это событие сильно влияет на будущее нашей страны. Для меня это очень важное событие как для гражданина этой страны.

Ксения отметила, что, вопреки попыткам деструктивных западных СМИ оказывать влияние на молодежь, на этих выборах все ровесники из ее окружения уже сделали свой выбор.