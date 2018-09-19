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Один из выходов станции метро «Немига» будет временно закрыт

19 сентября 2018 08:01
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Новости Беларуси. Выход к Свято-Духову кафедральному собору и улице Зыбицкой будет закрыт с 19 сентября до 1 октября из-за ремонтных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Один из выходов станции метро «Немига» будет временно закрыт-1

В это время пассажирам и пешеходам предлагают пользоваться выходом в сторону путепровода по улице Ленина – проспекту Победителей, а также учитывать это обстоятельство при передвижении по городу.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Фотофакт

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