Новости по тегу #Елена Фурс

В Год белорусской женщины во всех регионах организованы консультационные пункты, выстроено взаимодействие со службами соцзащиты, занятости и медиками. Женщинам помогают трудоустроиться, пройти лечение, восстановить документы.
«Как правило, когда я приезжаю на место, перед приемом граждан или после, конечно же, я захожу в магазин и стараюсь посмотреть ассортимент продукции, который там сегодня представлен», – поделилась член Совета Республики.
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