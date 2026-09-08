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Новости по тегу #Елена Фурс

Сенаторы провели в Витебске встречу с женщинами, оказавшимися в трудных жизненных ситуациях
08 сентября 2026 17:21

Сенаторы провели в Витебске встречу с женщинами, оказавшимися в трудных жизненных ситуациях

Торговля на селе и обращения граждан – поговорили с Еленой Фурс о распространённых проблемах
02 ноября 2025 14:55

Торговля на селе и обращения граждан – поговорили с Еленой Фурс о распространённых проблемах

Из белорусского льна печатали даже евро! Наш северный шёлк возвращает себе брендовый статус
02 апреля 2023 16:58

Из белорусского льна печатали даже евро! Наш северный шёлк возвращает себе брендовый статус

Теперь здесь есть даже собственный Экскалибур. Вот как прошёл уникальный праздник белорусского юмора
31 июля 2021 19:16

Теперь здесь есть даже собственный Экскалибур. Вот как прошёл уникальный праздник белорусского юмора