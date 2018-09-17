«Должно быть красивым в человеке всё». Белоруска Екатерина Ракевич стала победителем конкурса The Best Model of Europe-2018

Новости Беларуси. Сразу девять белорусских моделей признаны лучшими на международном конкурсе красоты в Испании, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Девушки из 14 стран соревновались за звание лучшей модели Европы. Здесь призовые места получили сразу две минчанки, но главный титул достался Екатерине Ракевич.

Екатерина на модном подиуме не первый год. За ее спиной – короны популярных белорусских конкурсов красоты. К участию в международном состязании Екатерина готовилась целый год. Десятки часов дефиле, курсы английского и тренажерный зал. Однако идеальная фигура и модельные черты лица далеко не единственные составляющие победы.

Екатерина Ракевич, победитель конкурса The Best Model of Europe-2018:

Когда девушка начинает говорить, открывает рот – и она пустая, то это совсем отталкивает. Должно быть красивым в человеке всё: и душа, и тело, и дух.

В качестве главного приза для минчанок – поездка во Францию на Неделю высокой моды в конце сентября. Кстати, возрастных ограничений в конкурсе нет. Принять участие могут дети от четырех лет, молодые девушки и даже пенсионеры. На начальном отборе в Минске для моделей 18+ – серьезный кастинг: Рост не ниже 170 см, знание разговорного английского и, конечно, идеальная фигура.

Виктория Павлюк, кастинг-директор конкурса The Best Model of Europe-2018 в Беларуси:

Нам с детства говорят: 90-60-90. Необязательно, чтобы фигура соответствовала именно этим параметрам. У них есть внутренняя харизма, красота. Одной своей улыбкой они могут покорять. На это очень обращаешь внимание.