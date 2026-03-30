Данила Климович забросил 15-ю шайбу в сезоне АХЛ

Белорусское дерби в Американской хоккейной лиге. Данила Климович помог «Абботсфорду» обыграть «Сан-Диего» с Егором Сидоровым в составе в поединке регулярного чемпионата – 5:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отечественный нападающий выступал на левом фланге третьего звена и стал автором четвертого гола своей дружины, реализовав большинство в середине заключительной трети. Эта шайба стала для земляка 15-й со старта сезона.

В нынешнем розыгрыше АХЛ Климович набрал 29 очков. За проигравших на правом фланге третьего звена на лед выходил Егор Сидоров. Он пять раз угрожал неприятельским владениям и завершил встречу с показателем полезности «-1». Безголевая серия нападающего составляет уже 12 матчей.