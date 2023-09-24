Тонны сена – в пепел. В одном из хозяйств Минской области почти 1,5 тысячи коров остались без корма

Новости Беларуси. Сотрудники Генеральной прокуратуры проводят постоянные проверки сельхозорганизаций и фиксируют нарушения. Треть из них приходится на падеж скота. На «Неделе» наша съемочная группа отравилась в один из таких рейдов.

На этом предприятии еще немного – и сотни коров накормили бы гнилью. Современным технологиям заготовки кормов здесь предпочли (по старинке) закладыванию в бурты. По сути, это негерметичные курганы в чистом поле. Сохранить зеленое довольствие таким способом вряд ли удастся. Потери сенажа и силоса могут достигать 30 %. Не говоря уже о качестве. При этом построить специализированные хранилища можно, если подойти к делу с умом.

Юрий Сухоцкий, директор сельхозпредприятия «Богушевичи»:

Ближайшая сенажная траншея 20 километров, куда уложить луговые травы обычно. Это просто от безысходности, что нехватка кормов, не добрали с культурных трав, поэтому пришлось заложить в бурт, выкашивать все, что можно.

– А сенажных силосных траншей хватает? Я так понимаю, тоже не совсем?

– Не совсем, да.

Прокуроры установили, что в этом году в более чем в 130 сельхозорганизациях отсутствовали высококачественные корма. Это говорит о том, что заготовку кормов провели с нарушением технологий. А ведь, как говорится, молоко у коровы на языке. Эта банальная истина не теряет актуальности. Но проверки показывают: не все постигли такие азы на практике. Заготовку кормов и технологии хранения мониторят сотрудники Генеральной прокуратуры. Проверка этого предприятия оказалась как раз вовремя.

Кирилл Арцименя, заместитель начальника отдела прокуратуры Минской области:

В данном случае Директивой Президента № 6 предписано руководителям хозяйств исключить закладку кормов в бурты. Мы видим, что не внял руководитель хозяйства данным требованиям, поэтому прокуратурой дано поручение на начало административного процесса, по результатам которого руководитель хозяйства будет привлечен к административной ответственности. Месть завистников или халатность? Как обычная трава за ночь «убила» 200 телят. А в отдельных хозяйствах темпы работ сдерживались недостаточной готовностью материальной базы.

Максим Дацькевич, начальник управления по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генеральной прокуратуры Беларуси:

К началу проведения кормозаготовительных работ в текущем году лишь в Гродненской и Минской областях сельхозорганизации были обеспечены консервантами, пленочным полотном, стрейч-пленкой, шпагатом в достаточных объемах. В 149 сельхозорганизациях 20 районах к началу кормозаготовки необходимые материалы отсутствовали. Нарушения использования и хранения кормов выявлены более чем в 450 сельхозорганизациях. По каждому такому факту приняты меры прокурорского реагирования.

На сельхозпредприятии «Ома» собрали урожай вовремя, но не уберегли. 125 тонн сена в рулонах превратилось в пепел.

Владимир Шагойко, заместитель директора сельхозпредприятия «Ома»:

– Под утро загорелось, где-то часа в 4.

– Здесь уже кто-то работал?

– С утра в сеновале?

– Да.

– Не, в 4 часа утра кто ж работать еще будет.

– Да? А как оно загорелось?

– В то время, сено когда готовили, погода изумительная. Утром скосишь – к вечеру оно почти что практически готово. И так что сразу не прессовали, а еще ворочали, сушили, сгребали, сухое клали. Тут самовозгорание на 99,9 % исключено.

Хранилище сгорело буквально за считаные минуты. Сейчас аграрии озадачены, где и чем восполнить недостачу. Ведь после пожара 1 300 коров, по сути, остались без корма более чем на полгода. И таких антипримеров за год почти сотня. Среди причин, которые привели к пожарам, – износ техники и неисправность электропроводки, или попросту недобросовестное исполнение обязанностей.

Кирилл Арцименя:

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 304 Уголовного кодекса Беларуси, проводится предварительное расследование. Хочу отметить, что каждый факт пожара, установление причин его и условий, виновных лиц и возмещение ими ущерба находится на контроле прокуратуры.

От качественной закладки кормов до производства молока экстра-класса всего шаг. На «Агро-МАЗ» планируют заготовить рацион на полтора года вперед. Только в одну траншею помещают до 1 600 тонн зеленой массы. Запас весьма кстати. В планах увеличить поголовье. Это позволит получить желаемую выручку. Зарплата сейчас какая? И кто иногда зарабатывает больше, чем директор?