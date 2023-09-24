Это полезно знать всем. Главные тезисы Президента, прозвучавшие на неделе

Новости Беларуси. Беларусь полностью обеспечивает себя, еще и с другими поделиться может. Мы поставляем продукты в сотню стран, а по отдельным позициям и вовсе впереди планеты всей. К примеру, входим в топ-5 стран-экспортеров молочной продукции, занимая в мировом рейтинге третью позицию по экспорту масла, четвертую по экспорту сыра и пятое место по экспорту сухого обезжиренного молока, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«И посмотрим на отдачу». Президент нашел решение, как искоренить бесхозяйственность в АПК. Читать здесь.

Но реальность диктует свои правила, а Президент ставит задачи, причем предельно конкретно и ясно, как это было моментами в Солигорске. Сегодня цены на продукты высокие, а завтра и вовсе взлетят до небес. А значит, сможем иметь не 8 миллиардов долларов, как сейчас, а все 18, а то и больше. То есть на все требования и задачи Президента смотрим немного сверху – через призму настоящего и будущего, тогда и лишних объяснений не надо.

«Пора заканчивать с этим». Лукашенко о «революциях» в системе образования Беларуси.

Кроме совещания в Солигорске, на неделе прошла еще одна важная встреча во Дворце Независимости, где обсуждали образование. Кажется, эти два мероприятия и близко другом с другом не стояли. Но наш политобозреватель внимательно наблюдала за ходом совещаний и уверена, что сферы разные, но посылы общие.