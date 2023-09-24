Это полезно знать всем. Главные тезисы Президента, прозвучавшие на неделе
Новости Беларуси. Беларусь полностью обеспечивает себя, еще и с другими поделиться может. Мы поставляем продукты в сотню стран, а по отдельным позициям и вовсе впереди планеты всей. К примеру, входим в топ-5 стран-экспортеров молочной продукции, занимая в мировом рейтинге третью позицию по экспорту масла, четвертую по экспорту сыра и пятое место по экспорту сухого обезжиренного молока, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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Но реальность диктует свои правила, а Президент ставит задачи, причем предельно конкретно и ясно, как это было моментами в Солигорске. Сегодня цены на продукты высокие, а завтра и вовсе взлетят до небес. А значит, сможем иметь не 8 миллиардов долларов, как сейчас, а все 18, а то и больше. То есть на все требования и задачи Президента смотрим немного сверху – через призму настоящего и будущего, тогда и лишних объяснений не надо.
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Кроме совещания в Солигорске, на неделе прошла еще одна важная встреча во Дворце Независимости, где обсуждали образование. Кажется, эти два мероприятия и близко другом с другом не стояли. Но наш политобозреватель внимательно наблюдала за ходом совещаний и уверена, что сферы разные, но посылы общие.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы что, думаете, я буду корячиться, а вам будет с рук сходить? Говорю вам как своим людям, этого не будет!
Алена Сырова, политический обозреватель:
Вот этой одной фразой, сказанной Александром Лукашенко в Солигорске, можно было бы обозначить основной посыл всех отраслевых совещаний последнего времени. Поводом для их проведения послужил не тотальный провал и необходимость вырабатывать экстренные меры, а напротив – неплохой результат, который некоторые считают в перспективе незыблемым. А если так, то зачем что-то делать, верно? Особенно, если посмотрим по сторонам: там полыхает, там залито слезами, а у нас? Все хорошо, можно даже вдруг поверить в некую заговоренность и мнимость всяких угроз. И так добра. Но добавим слово «сегодня», и предложение наполнится иным смыслом. Сам собою возникнет вопрос, «а завтра?» Что будет завтра?
Лукашенко – чиновникам: «Если мы не сработаем, толку не будет. Что вам не хватает, вы скажите?» Подробности.
Алена Сырова:
Но это завтра, а сегодня, как видим, успешно работает Президент, обеспечивая то, что как глава государства он гарантирует – безопасность, мир, сохранность, независимость и развитие страны. И это 100 % ему было бы проще делать, если бы на своих местах каждый в полной мере осознавал ответственность за результат и последствия. Понимая, чем чревата имитация бурной деятельности, а не реальная работа.
Подробности в видеоматериале.