Тамара Шатликова: «Наш народ заслуживает жить в мирной стране»

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Никита Рачиловский, СТВ:

2024 год станет годом значимых политических кампаний в жизни нашей страны. Запланировано проведение выборов депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики Национального собрания, депутатов местных советов, а затем и выборы делегатов ВНС. О заключительной сессии Совета Республики Национального собрания 7-го созыва, Едином дне голосования, юридической грамотности наших граждан и многом другом будет сегодня идти речь. У нас в гостях член Совета Республики, председатель Брестской областной коллегии адвокатов Тамара Шатликова. Сенатор о деятельности Совета Республики Никита Рачиловский:

Начала свою работу 11-я сессия Совета Республики, заключительная для 7-го созыва. Какие цели и задачи стоят перед сенаторами и как будет осуществляться ваша работа?

Тамара Шатликова, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Действительно, это заключительная сессия, 11-я. Очень быстро прошло время, просто незаметно. И уже можно подводить какие-то итоги, но тем не менее останавливаться нельзя. Мы должны доработать свою каденцию, мы должны сделать все для того, чтобы спокойно передать наши полномочия тем, кто придет после нас. Впереди избирательная кампания. И сегодня как никогда мы должны активизировать свою работу в регионах, посещать трудовые коллективы, встречаться с людьми, вести разъяснительную работу, бывать в молодежных коллективах. Мы должны продолжить и будет продолжен мониторинг цен, который мы на протяжении всей нашей каденции ведем, чтобы не допустить роста цен и сохранить хороший ассортимент товаров. Мы, конечно, продолжим и законодательную работу, будем совершенствовать национальное законодательство, укреплять безопасность нашей страны, сохранять социальную стабильность. Продолжатся, конечно, личные приемы. Наталья Кочанова, наш спикер, постоянно говорит, что в центре нашего внимания должен быть человек с его проблемами, с его заботами. И каждый человек в нашей стране, каждый гражданин нашей страны должен понимать, что в нужную минуту государство всегда станет на его сторону и защитит его. Никита Рачиловский:

Поскольку сессия заключительная, какие важные события можно отметить в работе созыва? И можно ли уже какие-то подвести итоги?

Тамара Шатликова:

Безусловно, невозможно не выделить Форумы регионов Беларуси и России. Они проходили в Минске, в Гродно и в Уфе. Было заключено очень много контрактов. Мы общались, мы узнавали национальные особенности наших стран. Нельзя не сказать о бизнес-форуме, который впервые прошел в нашей стране, и, мне кажется, дал толчок новым отношениям между нашими странами. Это первый женский бизнес-форум Беларусь-Узбекистан. Приехало 80 женщин-предпринимателей. И я, конечно, была поражена таким кругозором этих женщин, их образованностью, охватом тех направлений, по которым они работали, начиная от занятия народным творчеством, заканчивая тяжелой промышленностью. И тут и фармацевтика, и здравоохранение, и медицина, и легкая промышленность, ну и все красавицы. Совет Республики очень активно работал с общественными объединениями и проводил ряд мероприятий, которые были направлены на укрепление семьи, материнства, детства, по патриотическому воспитанию. И, конечно, нельзя не сказать о проекте «Поезд памяти». Я думаю, что вы очень погружены в этот проект, знаете о нем, в котором участвуют не только наши молодые люди, школьники нашей страны, но и ребята из других стран бывшего Союза. Для меня ярким событием явилось то, что я сумела организовать и дважды привезти в Совет Республики на встречу с Натальей Ивановной Кочановой молодых людей из Кобринского и Малоритского районов. Вы не представляете, сколько адреналина получили ребята, сколько радости доставила им эта встреча, сколько было обсуждений после встречи. Не перестаю удивляться энергии и энтузиазму Натальи Ивановны. Человек, понятно, очень загруженный, она проводит колоссальную работу, тем не менее находит не просто время встретиться с ребятами, а столько, сколько им надо. И Наталья Ивановна не ушла до тех пор, пока были вопросы. Совершенна ли законодательная база Беларуси?

Никита Рачиловский:

А как вы оцениваете законодательную базу нашей страны? Насколько она современная, успеваем ли мы своевременно ее совершенствовать с учетом всех аспектов и реалий в жизнедеятельности нашего общества? Тамара Шатликова:

Я надеюсь, что успеваем, но вы же знаете, нет предела совершенству, поэтому, безусловно, может быть, какие-то огрехи и есть в нашей работе, но мы над этим работаем, анализируем и стараемся все-таки приблизиться к этому совершенству. А в целом наша законодательная база заслуживает высокой оценки. Мы приняли и одобрили 302 законопроекта, 10 совершенно новых законов, один Кодекс совершенно новый. И нельзя не сказать о том, что буквально недавно мы на референдуме принимали нашу Конституцию. И сегодня можно с гордостью сказать, что 90 % законопроектов приведены в соответствие с Конституцией. Поэтому я думаю, что оценка должна быть достаточно высокой. Но надо стремиться к совершенству. Никита Рачиловский:

В феврале 2024 года состоится Единый день голосования. Какие у вас ожидания на предстоящую электоральную кампанию? Тамара Шатликова:

Я думаю, что все пройдет успешно. Наш народ заслуживает жить в мирной стране и будет жить в мирной стране. А для этого надо просто выбрать лучших из лучших граждан, тех, кто любит свою родину, кто любит свой народ, кто готов работать, отдавая частичку своего сердца, на благо отчизны и своего народа. Тамара Шатликова рассказала интересные случаи в работе адвоката Никита Рачиловский:

Юридическая грамотность нашего населения на каком находится уровне сегодня?

Тамара Шатликова:

Я думаю, что на достаточно высоком уровне, потому что, общаясь, принимая граждан, общаясь с ними, я зачастую разговариваю с ними на равных. Ну, безусловно, они не знают теории права. Может быть, не всегда правильно трактуют и читают закон, но какие-то азы наше население знает. Государство очень много для этого делает, чтобы была правовая культура, правовое просвещение развивалось, и мне очень приятно, что мои коллеги принимают в этом активное участие. Адвокаты республики очень активно идут в коллективы, читают лекции на правовые темы, проводят беседы в молодежных коллективах, в трудовых коллективах и выступают в интернете, дают разъяснения, выступают на телевидении, на радио. Никита Рачиловский:

Вы являетесь председателем Брестской областной коллегии адвокатов. На ваш взгляд, насколько сегодня востребована помощь адвокатов? И могли бы вы поделиться, пожалуйста, каким-нибудь примером из своей практики? Тамара Шатликова:

Каждое дело особенное. За каждым делом стоит человеческая судьба. Боль, переживания, надежда, иногда раскаяние. И трудно выделить, какое из дел более близко может быть мне. У меня тоже как у практикующего адвоката были свои разочарования и свои победы. И я часто повторяю, что несмотря на то, что адвокаты работают за гонорар, но ни один гонорар не приносит такого удовлетворения, как когда ты выигрываешь дело, когда ты понимаешь, что ты помог человеку. В моей практике я могу сказать, были ли, например, оправдательные приговоры. Да, у меня было два оправдательных приговора, которые выносились трижды. Вот одно дело и второе дело. По одному и по второму делу было три оправдательных приговоров. То есть приговор вынесли, отменили, вынесли, отменили. И только третий раз они устояли. Это была колоссальная работа, колоссальная нагрузка и куча всяких переживаний, не только моих, но и, конечно, моих клиентов.