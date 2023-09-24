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Во время учений командование ВВС и войск ПВО провело эксперимент

24 сентября 2023 13:38
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Новости Беларуси. Поддержка сухопутных войск с воздуха. Во время проведения двустороннего комплексного учения Вооруженных Сил командование ВВС и войск ПВО провело эксперимент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время учений командование ВВС и войск ПВО провело эксперимент-1

Его результаты будут обязательно учтены при боевой подготовке. На 210-м авиационном полигоне самолеты Як-130 и вертолеты Ми-24 совершили авиаудары по наземным целям условного противника.

Во время учений командование ВВС и войск ПВО провело эксперимент-4

Леонид Давидович, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации:
В современной войне побеждает тот, кто быстрее мыслит, кто быстрее и точнее думает. Соответственно, по сокращению временных циклов по принятию решения и доведения команд на борт самолета либо вертолета – это тематике и посвящен наш эксперимент.

Во время учений командование ВВС и войск ПВО провело эксперимент-7

Активная фаза двустороннего комплексного учения Вооруженных Сил продлится по 26 сентября. После этого войска вернутся в пункты постоянной дислокации.

# Военные учения # общество # Леонид Давидович # Фотофакт

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