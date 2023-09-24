Во время учений командование ВВС и войск ПВО провело эксперимент

Новости Беларуси. Поддержка сухопутных войск с воздуха. Во время проведения двустороннего комплексного учения Вооруженных Сил командование ВВС и войск ПВО провело эксперимент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его результаты будут обязательно учтены при боевой подготовке. На 210-м авиационном полигоне самолеты Як-130 и вертолеты Ми-24 совершили авиаудары по наземным целям условного противника.

Леонид Давидович, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации:

В современной войне побеждает тот, кто быстрее мыслит, кто быстрее и точнее думает. Соответственно, по сокращению временных циклов по принятию решения и доведения команд на борт самолета либо вертолета – это тематике и посвящен наш эксперимент.