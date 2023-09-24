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Месть завистников или халатность? Как обычная трава за ночь «убила» 200 телят

24 сентября 2023 16:55
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Новости Беларуси. Сотрудники Генеральной прокуратуры проводят постоянные проверки сельхозорганизаций и фиксируют нарушения. Треть из них приходится на падеж скота. На «Неделе» наша съемочная группа отравилась в один из таких рейдов.

Месть завистников или халатность? Как обычная трава за ночь «убила» 200 телят-1

Это не кадры из фильма ужасов. Именно такую картину увидели работники фермы, придя утром на работу. В «Липовцах» такого не припомнят.

Месть завистников или халатность? Как обычная трава за ночь «убила» 200 телят-3

Оксана Семашко, корреспондент:
Драматичности этой истории придает тот факт, что буквально за ночь здесь погибли более 200 бычков. Их планировали даже реализовать на мясо.

Месть завистников или халатность? Как обычная трава за ночь «убила» 200 телят-5

Что стало причиной трагедии? В хозяйстве поговаривают, месть и даже зависть. С 1980-х здесь поменялось немало руководителей. Нынешний директор сельхозорганизации с нами общаться отказывается, мол, история и так задела за живое. Ей досталось убыточное хозяйство. И как только дела начали идти в гору – произошло непоправимое.

Месть завистников или халатность? Как обычная трава за ночь «убила» 200 телят-7

– В этом году насеяли больше тысячи трав.
– Я смотрю, даже опережаете темпы прошлого года.
– Две ямы кладем в день. Вы просто не представляете, чего это стоит. Случилось у меня горе, и началось все по-другому. У нас же не было ни падежа, ничего. Мы соблюдали вот все регламенты. Несмотря на то, что у нас комплекс неизвестно какой. 16 июля нас подкосило так, вы просто не представляете. Я до сих пор не могу понять, что мы сделали не так для того, чтобы это произошло.

Месть завистников или халатность? Как обычная трава за ночь «убила» 200 телят-9

Директор не исключает, что на этот раз мог кто-то из сотрудников «нахимичить». Пробы рациона буренок с фермы сразу направили в лабораторию. Обед у телят оказался токсичным. В ходе расследования эксперты установили: причина гибели молодняка – острое отравление. Показатели нитритов в кормах превышали норму в 13 раз.

Месть завистников или халатность? Как обычная трава за ночь «убила» 200 телят-11

Игорь Холодковский, начальник отдела организации испытаний Витебской областной ветеринарной лаборатории:
Нитраты в корма поступают каким образом? Либо когда вносится большое количество азотсодержащих удобрений, либо именно в засушливый период времени, когда не вовремя скашивается данный зеленый корм. То есть происходит засуха, поступление питательных веществ в корма не происходит, выпадают первые осадки. Если в этот период, первых двух недель, произвести укос, соответственно, там будет большое содержание нитратов. Поэтому стараются в основном такие агрономические мероприятия [проводить – прим. ред.], именно укос делать после двухнедельного периода первых осадков, после большой жары.

По факту гибели телят на ферме возбуждено уголовное дело.

Тонны сена – в пепел. В одном из хозяйств Минской области почти 1,5 тысячи коров остались без корма.

Месть завистников или халатность? Как обычная трава за ночь «убила» 200 телят-13

Дмитрий Кудрявцев, начальник отдела прокуратуры Витебской области:
Ущерб от непроизводительного убытия скота превысил 650 тысяч рублей. В результате доследственной проверки, проведенной по данному факту, установлено, что скот кормился зеленой массой с соседнего поля, которое представляло собой смесь кукурузы, лебеды и пшеницы. При этом со стороны руководителя предприятия и его заместителя не был организован предварительный отбор проб и лабораторные исследования указанных кормов по химико-биологическим показателям.

# Сельское хозяйство # Оксана Семашко

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