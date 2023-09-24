Месть завистников или халатность? Как обычная трава за ночь «убила» 200 телят

Новости Беларуси. Сотрудники Генеральной прокуратуры проводят постоянные проверки сельхозорганизаций и фиксируют нарушения. Треть из них приходится на падеж скота. На «Неделе» наша съемочная группа отравилась в один из таких рейдов.

Это не кадры из фильма ужасов. Именно такую картину увидели работники фермы, придя утром на работу. В «Липовцах» такого не припомнят.

Оксана Семашко, корреспондент:

Драматичности этой истории придает тот факт, что буквально за ночь здесь погибли более 200 бычков. Их планировали даже реализовать на мясо.

Что стало причиной трагедии? В хозяйстве поговаривают, месть и даже зависть. С 1980-х здесь поменялось немало руководителей. Нынешний директор сельхозорганизации с нами общаться отказывается, мол, история и так задела за живое. Ей досталось убыточное хозяйство. И как только дела начали идти в гору – произошло непоправимое.

– В этом году насеяли больше тысячи трав.

– Я смотрю, даже опережаете темпы прошлого года.

– Две ямы кладем в день. Вы просто не представляете, чего это стоит. Случилось у меня горе, и началось все по-другому. У нас же не было ни падежа, ничего. Мы соблюдали вот все регламенты. Несмотря на то, что у нас комплекс неизвестно какой. 16 июля нас подкосило так, вы просто не представляете. Я до сих пор не могу понять, что мы сделали не так для того, чтобы это произошло.

Директор не исключает, что на этот раз мог кто-то из сотрудников «нахимичить». Пробы рациона буренок с фермы сразу направили в лабораторию. Обед у телят оказался токсичным. В ходе расследования эксперты установили: причина гибели молодняка – острое отравление. Показатели нитритов в кормах превышали норму в 13 раз.

Игорь Холодковский, начальник отдела организации испытаний Витебской областной ветеринарной лаборатории:

Нитраты в корма поступают каким образом? Либо когда вносится большое количество азотсодержащих удобрений, либо именно в засушливый период времени, когда не вовремя скашивается данный зеленый корм. То есть происходит засуха, поступление питательных веществ в корма не происходит, выпадают первые осадки. Если в этот период, первых двух недель, произвести укос, соответственно, там будет большое содержание нитратов. Поэтому стараются в основном такие агрономические мероприятия [проводить – прим. ред.], именно укос делать после двухнедельного периода первых осадков, после большой жары. По факту гибели телят на ферме возбуждено уголовное дело. Тонны сена – в пепел. В одном из хозяйств Минской области почти 1,5 тысячи коров остались без корма.