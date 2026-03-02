Бессонные ночи ради бутона: как семья из Гродно готовит тюльпаны к 8 Марта

Как рождается праздничное настроение? Наши корреспонденты познакомились с семьей, где для цветов не нужен повод.

Беларусь готовится к 8 Марта. В Год белорусской женщины этот день обещает быть особенно символичным и знаковым... И прибыльным. Для тех, кто выращивает и продает цветы, это самый горячий сезон. И пока одни выбирают букеты, другие почти круглосуточно следят за тем, чтобы каждый бутон раскрылся точно к празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красные, фиолетовые, желтые, оранжевые – в теплице представлены практически все оттенки радуги. Но если для нас это удивительный тюльпановый рай, то для Ларисы Рында из Гродно – титанический труд под названием «цветочный семейный бизнес». Выращиванием этой хрупкой красоты занялись 7 лет назад. Начинали с 6 тысяч тюльпанов. Сегодня пестрые плантации увеличили втрое.

Лариса Рында, жительница Гродно:

В этом году мы заказали 18 тысяч цветов 17 сортов. В Бресте заказываем голландскую луковицу. Цветы очень красивые, большие и свежие.

Выращивание тюльпанов – сложный и кропотливый труд. Нужно не только погрузиться в технологию, но и вложить душу. Каждую из 18 тысяч луковиц Лариса высаживает в специальный грунт. Дальше практически круглосуточно наблюдает, как цветок идет в рост. На каждом этапе поддерживает определенную температуру и влажность.