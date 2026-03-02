Муковозчик: не получается у демократов найти среди себя честного человека

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Одной из кандидаток на парламентских выборах в Колумбии стала... аватар по имени Гайтана. Это женщина с голубой кожей и искусственно сгенерированным голосом. Не можем определиться: это супермодно или супертупо?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Это честно. Ее слоган точно отражает, зачем все это сделано. Зато она не ворует. Вот так просто. Видимо, люди в Колумбии устали выбирать себе президентов, которые, как, например, южнокорейские, после отбытия президентского срока по традиции отправляются отбывать еще и сроки тюремные.

На их примере мы видим, как-то не получается у демократов найти среди себя честного человека. А у демократии сделать так, чтобы их выборная система не пускала наверх прохиндеев. Ведь даже Совет Европы, оказывается, 10 лет возглавлял самый натуральный педофил. Мало того, он же еще, педофилище такой, был премьер-министром Норвегии и даже председателем Нобелевского комитета.

Самые эмоциональные события недели, какими их видит Андрей Муковозчик, читайте здесь.

Представляете себе, девчонки, как Чикатило присуждает премию мира, а? Вот и я не представляю. А на Западе это, оказывается, сплошь и рядом. Вот колумбийцы и понадеялись на искусственный интеллект.

И доложу я вам, зря. Ведь в Албании уже попробовали искусственного министра, чтобы та Диелла занялась управлением госзакупками и тендерами, а также борьбой с коррупцией. И что? Сразу проворовалась Диелла. Потому что делали ее люди, сами погрязшие в коррупционных аферах.