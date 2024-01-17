С 2024 года белорусы могут проходить диспансеризацию в рабочее время

Cезон вирусов и бактерий в самом разгаре. Здоровый образ жизни – залог успешной борьбы с инфекцией. Но медики уверены: любой недуг все же лучше предупредить. Поможет в этом диспансеризация. Ежегодный чек-ап – самый простой и доступный способ профилактики.

Александра Орловская, врач общей практики 34-й центральной районной клинической поликлиники Советского района г. Минска: Диспансеризация – это система мер, которые принимаются к пациенту для выявления факторов риска развития инфекционных заболеваний. Это сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкологические заболевания, хронический обструктивный бронхит. Чтобы записаться, можно позвонить по телефону в районную поликлинику, записаться онлайн через сайт talon.by или прийти в поликлинику и записаться непосредственно в момент обращения.

Наталья Машаро, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Если работнику до 40 лет, можно освободиться от работы на один день раз в три года. Если работнику больше 40 лет, то один день за один год. И, если в настоящий момент это 53 года для женщины и 58 лет для мужчин, можно взять два дня в течение года.

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