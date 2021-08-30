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Вопросы решаются прямо на приёме. Как власти Минской области реагируют на обращения граждан

30 августа 2021 14:05
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается работа с обращениями граждан. Многие вопросы решаются прямо во время приемов. Ремонт дорог, реставрация жилфонда, контроль за недобросовестными службами – эти и другие темы на контроле властей Дзержинского исполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Менее полугода назад здесь сменился председатель. Новый глава Максим Лысенко решил проводить приемы граждан дважды в месяц, чтобы в сжатые сроки охватить те проблемы, которые накопились у местных жителей.

Вадим Смоляк узнал, как руководство реагирует на обращения.

Вопросы решаются прямо на приёме. Как власти Минской области реагируют на обращения граждан-1

Улица Омельянюка – один из главных въездов в Дзержинск. Ежедневный транзит здесь практически сравним с минскими проспектами. Вот только сама дорога до недавнего времени выглядела совсем не по столичным меркам.

Вопросы решаются прямо на приёме. Как власти Минской области реагируют на обращения граждан-4

Около года назад на перекрестке поставили новый светофор, но даже он не отвлекал водителей от низкопробного асфальта. Очередное обращение горожан во время приема граждан наконец решило вопрос.

Вопросы решаются прямо на приёме. Как власти Минской области реагируют на обращения граждан-7

Алексей Свирский, управляющий делами Дзержинского райисполкома:
Была договоренность у нас между Дзержинским ЖКХ и облдорстроем о разделе части ответственности по данным улицам. Вторая часть улицы Омельянюка была передана в ведение облдорстрою, и они за собственные средства выполнили капитальный ремонт асфальтового покрытия данной улицы, что обеспечило должный вид въезда в город.

Подробности в видеоматериале.

# Прием граждан # общество # Максим Лысенко # Алексей Свирский # Людмила Повхлеб # Владимир Рогаль # Вадим Смоляк # Фотофакт

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