Вопросы решаются прямо на приёме. Как власти Минской области реагируют на обращения граждан

Новости Беларуси. В Минской области продолжается работа с обращениями граждан. Многие вопросы решаются прямо во время приемов. Ремонт дорог, реставрация жилфонда, контроль за недобросовестными службами – эти и другие темы на контроле властей Дзержинского исполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Менее полугода назад здесь сменился председатель. Новый глава Максим Лысенко решил проводить приемы граждан дважды в месяц, чтобы в сжатые сроки охватить те проблемы, которые накопились у местных жителей.