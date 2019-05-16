«Получили свои деньги, а потом клиенты – копошитесь сами в проблемах!» Заказала одинаковые двери, оказались разными
Женщина заказала в компании новые двери в квартиру. Как разворачивались далее события, рассказываем в сюжете программы «Добро пожаловаться».
Лилия Зорина присмотрела сразу шесть дверей, а чтобы не тратить драгоценные силы, сделала заказ у одного из самых разрекламированных продавцов.
Лилия Зорина:
Пятого января 2019 года я в магазине компании по адресу ул. Богдановича, 153 заключила договор на поставку и установку мне шести дверей. В марте мне двери привезли, я их осмотрела, так как сказали, что надо осмотреть на наличие дефектов. Дефектов не было, и потом мне двери установили.
После завершения монтажа женщина заметила: двери на петлях отличаются друг от друга по цвету. Раздосадованная покупательница обратилась к производителю с претензией. Ведь покупка обошлась ей в 6 тысяч рублей.
Лилия Зорина:
Я написала претензию в компанию. Была отправлена моей дочерью претензия на сайт компании. Мне перезвонили и сказали, что всё хорошо, и ничем они мне помочь не могут.
Ответ на жалобу пришел мгновенно. Но порадовать героиню никто не спешил. Компания отказалась возвращать деньги и оправдала дефект особенностями материала. При изготовлении этой коллекции используется патина. Краска наносится в углубления древесины, а значит – рисунок всегда разный!
Лилия Зорина:
Я у них не просила уникальных дверей, мне нужно шесть одинаковых дверей. Чтобы они соответствовали образцу, который находится в салоне магазина.
А вот и тот самый салон, где Лилия сделала заказ. В этот раз менеджеры не так приветливы, а на вопрос, как разрешить конфликт – лишь пожимают плечами.
Консультант магазина:
Я могу вас проконсультировать по дверям, мы можем с вами написать претензию, всё, что угодно. Но решение вопросов, непосредственно касающихся качества товара – это всё решается в другом салоне, в офисе. Надо разбираться в ситуации индивидуально и решать в офисе этот вопрос.
В поисках ответов, съёмочная группа нашей программы направляется в главный офис компании. Но сотрудники перед камерами готовы дать только очередную отписку.
Юлия Веслова, заместитель директора по розничным продажам:
С позиции нашей компании всегда в письменном виде изложено, управляется по законодательству. С момента поступления претензии в течение 15 календарных дней. Поэтому от иных комментариев я отказываюсь. Всё стандартно. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы можете обратиться к нам в письменном виде, и мы с удовольствием дадим вам на всё ответ по адресу Щомыслицкий сельсовет, Минская область, Минский район. Будем рады. Всего доброго, до свидания.
Юристы уверяют: в спорных ситуациях именно продавец обязан начать экспертизу по первому требованию покупателя.
Александр Костюкевич, юрист:
Либо мы можем написать претензию, либо общество может написать претензию к производителю. Он обязан не просто отписаться, а произвести экспертизу. Если он не отреагирует, тогда – либо мы самостоятельно обращаемся в суд, либо через общество защиты прав потребителей.
Героиня сюжета прислушалась к советам юриста и за свои кровные заказала проверку! Ровно через день женщину ошарашили – экспертизы не будет!
Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:
Согласно действующему законодательству, потребитель имел право вернуть данные двери надлежащего качества в течение 14 дней, если бы они не были установлены. Данные двери установлены. Ввиду того, что ответчик отказал в удовлетворении требования потребителя о расторжении договора и возврата уплаченной суммы, потребитель имеет право обратиться в суд.
Если купленные героиней двери будут признаны неликвидом в суде, продавец обязан будет вернуть всё до копейки!
Александр Костюкевич:
Срок определён 14 дней, но если на складе у производителя таких дверей нет – максимальный срок для замены некачественного товара определён месяц. Если за это время производитель не заменит товар, то в отношении его будут начисляться санкции, в размере 1% от стоимости товара за каждый день просрочки.
Лилия уверяет – в этой компании клиентом дорожат только до получения денег. Ломиться в закрытые двери женщина не намерена, и найти управу на упрямого продавца она не теряет надежды.
Лилия Зорина:
Люди получили свои деньги, а потом – «Клиенты, копошитесь сами в проблемах, которые создала эта большая компания».
Чем закончится эта история – узнаем совсем скоро! Мы будем следить за развитием событий!