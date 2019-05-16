«Получили свои деньги, а потом клиенты – копошитесь сами в проблемах!» Заказала одинаковые двери, оказались разными

Лилия Зорина присмотрела сразу шесть дверей, а чтобы не тратить драгоценные силы, сделала заказ у одного из самых разрекламированных продавцов.

Женщина заказала в компании новые двери в квартиру. Как разворачивались далее события, рассказываем в сюжете программы «Добро пожаловаться» .

Лилия Зорина: Пятого января 2019 года я в магазине компании по адресу ул. Богдановича, 153 заключила договор на поставку и установку мне шести дверей. В марте мне двери привезли, я их осмотрела, так как сказали, что надо осмотреть на наличие дефектов. Дефектов не было, и потом мне двери установили.

Лилия Зорина: Я написала претензию в компанию. Была отправлена моей дочерью претензия на сайт компании. Мне перезвонили и сказали, что всё хорошо, и ничем они мне помочь не могут.

После завершения монтажа женщина заметила: двери на петлях отличаются друг от друга по цвету. Раздосадованная покупательница обратилась к производителю с претензией. Ведь покупка обошлась ей в 6 тысяч рублей.

Ответ на жалобу пришел мгновенно. Но порадовать героиню никто не спешил. Компания отказалась возвращать деньги и оправдала дефект особенностями материала. При изготовлении этой коллекции используется патина. Краска наносится в углубления древесины, а значит – рисунок всегда разный!

Лилия Зорина:

Я у них не просила уникальных дверей, мне нужно шесть одинаковых дверей. Чтобы они соответствовали образцу, который находится в салоне магазина.

А вот и тот самый салон, где Лилия сделала заказ. В этот раз менеджеры не так приветливы, а на вопрос, как разрешить конфликт – лишь пожимают плечами.