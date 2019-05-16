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Более 500 солдат-срочников из 103-й воздушно-десантной бригады уволены в запас

16 мая 2019 07:04
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается увольнение в запас солдат-срочников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение двух недель все, кто отслужил от полугода до полутора лет, вернутся домой.

Более 500 солдат-срочников из 103-й воздушно-десантной бригады уволены в запас -1

Более 500 солдат-срочников из 103-й воздушно-десантной бригады уволены в запас -3

Более 500 солдат-срочников из 103-й воздушно-десантной бригады уволены в запас -5

В одной только 103-й воздушно-десантной бригаде увольняется более 500 ребят. Накануне они простились со знаменем своей легендарной бригады. Ритуал прошел на площади Победы в Витебске.

Более сотни вчерашних солдат-срочников 103-й воздушно-десантной бригады решили остаться в соединении. Они изъявили желание продолжить военное дело на контрактной основе.

Более 500 солдат-срочников из 103-й воздушно-десантной бригады уволены в запас -8

Дмитрий Ермаков, военный комиссар Сенненского района:
За время прохождения службы получают соответствующую военно-учетную специальность, подготовку, жизненный опыт. И с новыми жизненными силами, опытом усиливают наше государство в народном хозяйстве и других сферах.

Тем временем в Беларуси продолжается весенний призыв. Отправка молодого пополнения в воинские части страны будет идти до конца мая.

Более 500 солдат-срочников из 103-й воздушно-десантной бригады уволены в запас -11

Более 500 солдат-срочников из 103-й воздушно-десантной бригады уволены в запас -13

Более 500 солдат-срочников из 103-й воздушно-десантной бригады уволены в запас -15

# Армия Беларуси # общество # Дмитрий Ермаков # Фотофакт

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