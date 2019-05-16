Более 500 солдат-срочников из 103-й воздушно-десантной бригады уволены в запас

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается увольнение в запас солдат-срочников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение двух недель все, кто отслужил от полугода до полутора лет, вернутся домой.

В одной только 103-й воздушно-десантной бригаде увольняется более 500 ребят. Накануне они простились со знаменем своей легендарной бригады. Ритуал прошел на площади Победы в Витебске.

Более сотни вчерашних солдат-срочников 103-й воздушно-десантной бригады решили остаться в соединении. Они изъявили желание продолжить военное дело на контрактной основе.