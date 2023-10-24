Только помолились Чудотворцу – звонок: здравствуйте, я Николай. Как семьи Донбасса узнают о помощи белорусских волонтёров

Начинаешь спрашивать, как можно в Россию. Но это все тихонечко, потому что все люди боятся об этом говорить. Ирина вспоминает, что родственники скинулись, чтобы она с ребенком смогла выехать из зоны оккупации в Россию. Женщина вспомнила один случай во время поиска перевозчика. «Чувствую: не доплыву – пристрелят». История жителя Донбасса, который рисковал жизнью, чтобы добыть семье еду (читайте здесь).

Моей SIM-карте на тот момент было 15 лет, никогда не меняла. Но когда я начала искать перевозчиков, меня заблокировали. Оператор говорит: «Вы, наверное, что-то лишнее говорите, ждите проверку». Я позвонила первому перевозчику и в этот день уехала – не дай бог, посадят. А еще Ирина рассказала, как узнала о помощи со стороны белорусов, в числе которых группа Николая Гаврилова. Хлеб ограничен, картошки нет, многие падали в обморок. Через что прошли жители Святогорска во время оккупации – подробности.

Моя сестра узнала в интернете, что помогают из Беларуси. Она смотрела новости про «Обитель». Она решила написать, попросить о помощи. Столько людей нуждается, мы особо не рассчитывали на это.