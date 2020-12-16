Про любовь, семью и жизненное кредо. Честные ответы Юлии Артюх на неожиданные вопросы
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» общественный деятель Юлия Артюх ответила на восемь неожиданных вопросов. Вот, что получилось.
Вадим Щеглов, ведущий:
Ваше жизненное кредо.
Юлия Артюх, общественный деятель:
Сделать это мир лучше.
Вадим Щеглов:
Чем дорожите больше всего?
Юлия Артюх:
Своими детьми и своей семьей.
Вадим Щеглов:
Что чаще всего готовите на ужин?
Юлия Артюх:
Дети любят макароны.
Вадим Щеглов:
Настоящая женщина никогда…
Юлия Артюх:
Никогда не будет несчастной.
Вадим Щеглов:
С чего начинается ваш день?
Юлия Артюх:
С подъема.
Вадим Щеглов:
Ваше самое сильное качество.
Юлия Артюх:
Наверное, смелость.
Вадим Щеглов:
Когда в последний раз вы плакали?
Юлия Артюх:
Когда родилась Алиса.
Вадим Щеглов:
Любовь – это…
Юлия Артюх:
Это семья, это счастье, это жизнь.
Это желание Юлия Артюх загадает под бой курантов. Ее примеру стоит последовать каждому белорусу (подробнее здесь).