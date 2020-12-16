Про любовь, семью и жизненное кредо. Честные ответы Юлии Артюх на неожиданные вопросы

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» общественный деятель Юлия Артюх ответила на восемь неожиданных вопросов. Вот, что получилось. Вадим Щеглов, ведущий:

Ваше жизненное кредо. Юлия Артюх, общественный деятель:

Сделать это мир лучше. Вадим Щеглов:

Чем дорожите больше всего?

Юлия Артюх:

Своими детьми и своей семьей. Вадим Щеглов:

Что чаще всего готовите на ужин? Юлия Артюх:

Дети любят макароны. Вадим Щеглов:

Настоящая женщина никогда… Юлия Артюх:

Никогда не будет несчастной. Вадим Щеглов:

С чего начинается ваш день? Юлия Артюх:

С подъема. Вадим Щеглов:

Ваше самое сильное качество.