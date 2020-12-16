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Про любовь, семью и жизненное кредо. Честные ответы Юлии Артюх на неожиданные вопросы

16 декабря 2020 07:31
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» общественный деятель Юлия Артюх ответила на восемь неожиданных вопросов. Вот, что получилось.

Вадим Щеглов, ведущий:
Ваше жизненное кредо.

Юлия Артюх, общественный деятель:
Сделать это мир лучше.

Вадим Щеглов:
Чем дорожите больше всего?

Про любовь, семью и жизненное кредо. Честные ответы Юлии Артюх на неожиданные вопросы-1

Юлия Артюх:
Своими детьми и своей семьей.

Вадим Щеглов:
Что чаще всего готовите на ужин?

Юлия Артюх:
Дети любят макароны.

Вадим Щеглов:
Настоящая женщина никогда…

Юлия Артюх:
Никогда не будет несчастной.

Вадим Щеглов:
С чего начинается ваш день?

Юлия Артюх:
С подъема.

Вадим Щеглов:
Ваше самое сильное качество.

Про любовь, семью и жизненное кредо. Честные ответы Юлии Артюх на неожиданные вопросы-4

Юлия Артюх:
Наверное, смелость.

Вадим Щеглов:
Когда в последний раз вы плакали?

Юлия Артюх:
Когда родилась Алиса.

Вадим Щеглов:
Любовь – это…

Юлия Артюх:
Это семья, это счастье, это жизнь.

Это желание Юлия Артюх загадает под бой курантов. Ее примеру стоит последовать каждому белорусу (подробнее здесь).

# Брак и семья # общество # Юлия Артюх # Вадим Щеглов # Фотофакт

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