Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 4 декабря: безопасность на дорогах

Новости Беларуси. В 2015 году 658 человек погибло на дорогах Беларуси. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире 1 250 000 человек гибнет в год в результате ДТП. О безопасности на дорогах Беларуси говорили в рамках ток-шоу «Что происходит»

Гости в студии:

Вадим Гаркун, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Юрий Важник, председатель ОО «Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейверов на транспорте»

Владимир Сосновский, член правления РОО «Белорусский союз транспортников», министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь (2005-2009)

Александр Драгун, заместитель председателя Центрального совета РГОО «ДОСААФ Республики Беларусь»

Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Республики Беларусь

Иван Ребковец, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь