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Белоруска Светлана Кузнецова победила в международном конкурсе «Миссис земной шар»

12 декабря 2016 13:05
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Новости Беларуси. Самой красивой замужней женщиной планеты признана белоруска Светлана Кузнецова. Наша соотечественница стала первой на международном конкурсе «Миссис земной шар». Его финал состоялся в Китае. В нем приняли участие конкурсантки из 68 стран.

Стоит отметить, что эта корона – не первая у Светланы. В 1998 году девушка победила в первом национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь», а три года назад она стала «Миссис Вселенная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше информации о белорусской красавице найдете здесь.

# общество # Фотофакт # Конкурс красоты

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