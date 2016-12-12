Новости Беларуси. Тематика безбарьерной среды для инвалидов получит большее освещение в телеэфире. На это будут выделены дополнительные средства. Об этом 12 декабря шла речь на встрече в рамках региональной компании «Инклюзивная Беларусь».

Эксперты обсудили роль СМИ в создании комфортной среды для людей с ограниченными возможностями. Говорили и о возможности создания периодики со шрифтом Брайля для слабовидящих. Одной из тем разговора стало оказание медицинской и помощи трудоустройстве инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Мы должны помогать преодолевать проблемы тем, у кого они сегодня есть в большей степени. И, конечно, очень важно, чтобы эта тема находила свое внимание и на страницах газет, и в теле-, радиоэфире.

Екатерина Паниклова, заместитель постоянного представителя программы развития ООН в Республике Беларусь:

Будем работать над созданием информационной стратегии. По тому, как в СМИ мы можем освещать вопросы людей с инвалидностью, вопросы конвенции, какие социальные стандарты мы можем предлагать.