Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 25 декабря: чудеса в 2016 году

Новости Беларуси. В светлый праздник Рождества Христова в рамках ток-шоу «Что происходит» говорили о чудесах, случившихся в 2016 году. И о героических поступках.
Гости в студии:
Алексей Талай, мотивационный спикер
Инна Лемешевская, заместитель генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста
Анна Горчакова, директор Белорусского детского хосписа
Лариса Ивашкевич, учредитель благотворительного фонда «Прикосновение к жизни»
Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член попечительского совета фонда «Шанс»
Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь