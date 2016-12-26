Идеальный женский наряд для встречи 2017 года: советы дизайнеров и стилистов

В новогоднюю ночь каждая девушка хочет почувствовать себя королевой. Именно к этому празднику перебираются все наряды в шкафу в поисках того самого платья, которое и создаст праздничный образ.

Евгений Хоркин, белорусский дизайнер:

Новый год – праздник, яркость, блеск, фонарики, новогодняя елка. Значит надо быть веселой, счастливой, нарядной. Каждый для себя это понимает по-своему. Не стоит кому-то навязывать свои вещи, у каждого есть свое видение. Как говорила Коко Шанель, «мода существует для тех, у кого нет собственного стиля». Поэтому человеку, который знает свой вкус, знает в чем ему хорошо, не нужно стремиться к каким-то брендам, к каким-то нововведениям.

Идеальный наряд в самую волшебную ночь должен быть функциональным и учитывать множество факторов. Ведь чтобы не ошибиться в своем выборе, стоит понимать, в каком месте вы будете праздновать и с какой компанией.

Екатерина Толкачева, белорусский дизайнер:

Если вы встречаете Новый год дома, то, наверное, будет уместно что-то довольно простое и комфортное. Если же вы приглашены на светское мероприятие, то соответствовать нужно и обязательно. Обычно в приглашениях прописано: платье в пол, это могут быть коктейльные платья. Главное, чтобы чувствовала себя в этом комфортно.

Символом 2017 года будет красный огненный петух. И лучшая цветовая гамма для встречи праздника, конечно, красно-золотая. При этом совсем необязательно останавливаться на классическом красном. Хозяину нового года по нраву будут все огненные оттенки, в том числе выбрать можно и фиолетовый. Такие цвета точно привлекут внимание Петуха.

Светлана Петушкова, начинающий дизайнер одежды:

Вот такое платье для года красного петуха. Оно из бархата, огненное, очень красиво смотрится в движении. Его хорошо дополнить кожаной портупеей, которая сейчас очень актуальна, подчеркивает фигуру.

Красный цвет будет присутствовать у многих в эту новогоднюю ночь в интерьерах, украшениях или в элементах одежды. А для того, чтобы выделиться, можете скорректировать представление окружающих о новогоднем наряде, радикально изменив свой образ.

Юрий Кот, дизайнер, стилист:

Такой вечерний наряд, в котором можно провести весь вечер без ужастости, без проблем, вы можете кушать, танцевать, веселиться, гулять, смеяться, все, что угодно, вы свободны. Мы можете одеть какую-то блузу, может быть, маленький топ, кружевное что-нибудь, можно вообще изменить образ.

Но какой бы наряд вы не предпочли в этот праздник, запомните: новогодняя ночь – это ночь волшебства. И ваше хорошее настроение станет залогом удачного начала нового 2017 года.