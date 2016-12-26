От дошкольного до общего среднего образования: Фестиваль книги стартовал в Минске

Новости Беларуси. Прямой диалог между авторами школьных учебников и педагогами. Это одна из главных задач Фестиваля учебной книги, который стартовал 26 декабря Минске. От дошкольного до общего среднего образования – на фестивале представлен полный перечень обновленных учебников и пособий.

На протяжении двух дней учителя из всех регионов Беларуси обсудят актуальные вопросы современного учебного книгоиздания. Ежегодно учебники совершенствуются, но главным по-прежнему остается стремление самого школьника получить знания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Главное, наверное, в той же литературе – привить стремление к чтению, познаванию мира по средствам получения дополнительных знаний. Сколько бы мы в курсе литературы не говорили о том или ином писателе, если ребенок не возьмет книгу и не прочитает, трудно будет рассуждать на эту тему. Как министра, меня волнует другая тема: насколько учителя- практики подключены к процессу создания учебников.