Более полувека вместе: семья Тумусов раскрыла секреты долголетия и счастливого брака

Они похожи как брат и сестра, и кажется – даже думают одинаково. Две половинки. Вот уже 54 года Татьяна Степановна и Василий Иванович живут «душа в душу» и заряжают своей энергией всех вокруг.

Родились они в одном Ляденском сельсовете. Ныне – это колхоз «Горки» Червенского района. Вместе трудились на одной ферме и подымали сельское хозяйство. Татьяна Степановна была лучшей дояркой, а Василий Иванович работал сначала механизатором, а затем – пастухом.

Война забрала у обоих отцов, оттого – помогали по хозяйству матерям с самого детства: и траву косили, и за плугом ходили.

И до сих пор сидеть на месте не привыкли: всегда при деле.

Несмотря на тяжелое детство, оба находили время для любимого дела. Татьяна Степановна самостоятельно освоила все виды вышивки. И до сих пор радует свою семью и знакомых яркими ручниками, скатертями и фартуками.

На белоснежных полотнах распускаются васильки, пролетают аисты и красуются задиры-петухи. В руках мастера рождаются шедевры.

Все композиции и узоры придумывает сама, как и её супруг – Василий Иванович.

С третьего класса он научился плести из лозы ковшики и корзинки и до сих пор продолжает любимое ремесло. За день может сделать три ковшика.

Вместе с бабушкой отправляется на мини-тракторе в лес для поиска материала.

Семья Тумусов отлично знает белорусские традиции. Они всегда выступали в народных коллективах и участвовали в праздничных концертах родного Червенского района. С радостью отправляются вместе со своими поделками на местные выставки и фестивали.

К слову, лозовые корзинки дедушки «разъехались» уже по всему миру. Азы ремесла пробовали уже передавать деткам: вели школьные кружки.

«Молодёжь уже не та! Полного энтузиазма не хватает!» – признаются дедушка с бабушкой.

Свежий воздух, здоровое питание, чувство юмора и труд – вот составляющая молодости и долголетия. Уверена семья Тумусов.

Все продукты выращивают на огороде. Есть даже своя аптечка.

А во дворе пахнет жасмином и мятой. С весны до осени благоухают поочередно тюльпаны, пионы, лилии. Бабушка и дедушка очень любят цветы и вместе ухаживают за своим садом.

Пожить для правнуков и внуков и помочь им в жизни – сейчас главное для Татьяны Степановны и Василия Ивановича. Пожелаем этой замечательной семье здоровья, сил и новых шедевров. Они – достойный пример для всех нас.