В Витебске после реконструкции открыт корпус областного детского клинического центра

Новости Беларуси. Ради жизни. В Витебске после масштабной реконструкции открыли терапевтический корпус областного детского клинического центра. Теперь здесь будет доступен целый комплекс медицинских услуг маленьким пациентам всего северного региона. В обновленном здании пять отделений, в том числе ультразвуковой и функциональной диагностики. Созданы также комфортные условия для обучения студентов медицинских учреждений, повышения квалификации врачей.

Ввод корпуса позволит разгрузить имеющиеся здания, улучшить доступность и качество медицинской помощи. Ежегодно стационарное лечение и реабилитацию в центре проходит почти 17 тысяч детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Пузанова, главный врач Витебского областного детского клинического центра:

Большое количество делается операций. И все больше из них инновационных, высокотехнологичных, лапараскопических. У нас стала очень низкая младенческая смертность, детская смертность у нас самая низкая в республике.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:

За последнюю пятилетку открыто 316 медицинских объектов, из них 140 находится в сельской местности. Только на закупку медицинского оборудования было затрачено более 800 миллиардов рублей. Какие результаты? Результаты, конечно, впечатляющие. Помощь, которая стала оказываться по месту жительства граждан, с 30% увеличилась до 70%, экспорт услуг медицинских вырос в 4,5 раза.