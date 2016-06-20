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Уникальные артефакты белорусских археологов

20 июня 2016 09:18
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В белорусской земле веками копились богатства за которые на рынке антиквариата платят хорошие деньги. Пока что гонщиков за артефактами не наказывают «рублём», но, возможно, в скором времени за нелегальные раскопки будут давать до 50 базовых величин. А покупка или продажа «улова» грозит штрафом до 30 базовых.

Уже не первое десятилетие наши археологи находят уникальные артефакты. Одна из ценностей Беларуси – поселение первобытных людей.

Много интересного находят и в древних захоронениях. Причём одежда и украшения погребений зависит от их статуса.

Существовало ли рабство на территории Беларуси? Некоторые ученые утверждают, что, всё-таки, было. Подтверждение тому – раскопки наших археологов.

Археологией называют наукой точной и не прощающей ошибок. Любые найденные яркие артефакты служат ярким напоминанием о людях, живших тысячу лет назад. И кто знает, какие факты станут известны.

# общество # Археология # Фотофакт # Ольга Левко

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