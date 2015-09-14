Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 13 сентября: цикл фильмов «Я шагаю по стране»

Егор Хрусталев: Совсем скоро телезрители Беларуси познакомятся с премьерой: журналистской работой телеканала СТВ - документальным сериалом «Я шагаю по стране».

8 страниц, 8 томов о совершенно разных страницах историй жизни Беларуси: о науке, о медицине, культуре, геополитике и о многом-многом другом.

Важно поговорить и о том, какой путь в свое время прошла Республика Беларусь от того периода, когда мы назывались БССР.

Безусловно, критический зритель может сказать: «Что ж, это будет очередная здравица о том, как мы хорошо живём!» Отчасти, это, конечно, именно так. Но, отчасти, и по-другому. Потому что для того, чтобы понимать, что происходит, надо время от времени оглядываться посмотреть, что происходило. От какой пропасти смогла отшагнуть наша маленькая страна и всем ли удалось сделать то же самое?

Фильм «Я шагаю по стране» не только об этом. СТВ исполняется в этом году 15 лет. Это больше, чем половина истории всей нашей страны. Журналисты очень постарались сделать очень много интересных материалов, которые очень удивили. Фильм лучше посмотреть в течение 8 вечеров, а я расскажу лишь о том, что было, на мой взгляд, удивительным. А также гости в нашей студии поделятся мнениями и суждениями о вопросах, которые поднимаются в этом фильме.

В Беларуси производятся шубы и изумруды, высокого качества и доступные населению

Егор Хрусталев: Начнем с «мехов и бриллиантов». Об этом тоже говорится в фильме «Я шагаю по стране». И это тоже производится в нашей маленькой, но очень гордой стране.

Заказ на шубы для своей жены в 2014 году сделал в белорусском агрогородке Вертелишки премьер-министр Азербайджана (эпизод Анастасии Дехтяр из фильма «Я шагаю по стране»). «Мисс-Интерконтиненталь-2009» получила в награду колье из белорусских изумрудов (эпизод Ольги Коршун из фильма «Я шагаю по стране»)

Егор Хрусталев: Сколько усилий тратится на то, чтобы воспроизвести изумруд, который сейчас находится в студии? Как бы его оценили настоящие профессионалы?

Владимир Меркулов, заведующий лабораторией НПЦ по материаловедению НАН Беларуси:

На создание кристалла вот такого белорусского изумруда (см. видео - ред.) уходит приблизительно столько же, сколько на создание белорусской картошки - это два-три месяца. Изумруды - хороший символ Беларуси вместе с нашей картошкой!

Этот изумруд может стоить 500 долларов. Это в сто раз дешевле, чем такого же качества колумбийский изумруд. Поэтому эти изумруды доступны населению. Не только царицам, королевам и султанам.

Егор Хрусталев: Изумруды и золото, это, конечно, - богатство. Но настоящие изумруды и настоящие золотые запасы Беларуси, - это, конечно же, все-таки, люди. И о людях в большей степени, конечно же, фильм «Я шагаю по стране». Кстати, я совершенно не знал о словах Маяковского, которые привёл в качестве удивительного примера Жорес Алферов - человек, династией которого мы гордимся, наш белорус, лауреат Нобелевской премии в своем интервью в рамках фильма «Я шагаю по стране».

Жорес Алферов, лауреат Нобелевской премии по физике 2000 года:

«Грязь - чище минской! В Минске очень грязно! » Вот так Маяковский написал в 1924 году. И я помню, когда я читал это в первый раз, я спрашивал у мамы. И она мне отвечала: «Ты знаешь, сынку, Минск - действительно грязный город». Она это помнит по дореволюционным ещё временам.

А какой Минск сегодня? Архибелорусов называли «неряхами»! А разве кто-нибудь назовет сейчас нас, белорусов, «неряхами»? А?

Егор Хрусталев: Это было в 1924 году. Но зачем далеко ходить? Вспомните 90-е! Для кого-то сумбурное, суетливое, для кого-то просто лихое время. Конечно, многие из нас его помнят. А некоторые даже не догадывались, что происходило в то время, его надо как-то воссоздавать. Те серии, которые готовил Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания телеканала СТВ, как раз воссоздаются те годы. Игорь, скажи, пожалуйста, тебе нужно было воссоздавать это при помощи каких-то консультантов? Или ты помнишь, что происходило в начале 90-х?

Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания телеканала СТВ, соавтор документального цикла «Я шагаю по стране»:

На самом деле - и то, и другое. Начало 90-х - это начало моей студенческой молодости, конец детства. Многие вещи я сам помню. Разумеется, были и консультанты.

В 1996 году было Первое Всебелорусское народное собрание, и оказывается, чтобы собрать такое количество людей - 2 500 человек - в Минске было только одно место - Дворец спорта на Проспекте Победителей.

40 видов колбасы, столько же сыра и мандарины не только на новый год! В начале 90-x это казалось чем-то заоблачным. В 1992 году белорусы получают именные наборы цветной бумаги - карточки потребителя, которые на ближайшие месяцы становятся непременным атрибутом каждого похода в магазин. Только через полгода в Беларуси вводят собственную валюту (эпизод Игоря Позняка из фильма «Я шагаю по стране»)

Егор Хрусталев: Екатерина Владимировна, Вы помните то время начала 90-х, когда было всего лишь одно-два наименования товара..

Екатерина Крес, заведующая магазина продтоваров ГУМа:

Были талоны, купоны и т.д. и очень узкий ассортимент товаров. Но это было нормой - такая же ситуация была на всем постсоветском пространстве. А человеку свойственно привыкать ко всему.

Егор Хрусталев: С 1989 по 1995 год Вы были заместителем директора по научной работе Научного исследовательского экономического института Госплана БСССР. В Госплане, когда уходила из-под ног система планирования СССР и, соответственно, БССР, наверное, творилась паника?! Что происходило?

Владимир Шимов, ректор БГЭУ, профессор, доктор экономических наук:

Это маленькая негативная легенда, что в Госплане работали люди, которые не знали своего дела. Это было не так! Профессионалы не паникуют, они делают дело. Поэтому паники не было, но все понимали, что политический кризис, экономический кризис наложились друг на друга и произвели «эффект взрыва». И в этой ситуации, безусловно, даже профессионалы (а там работали хорошие профессионалы), иногда пытаются проблемы системы (под системой подразумевается Советский союз) переложить на плечи Госплана. Это не так. Госплан выполнял те функции, которые были на него возложены системой. Но там работали очень профессиональные люди, которые понимали, что происходит, и даже в тех сложных условиях пытались выстраивать стратегическую линию развития Республики на долгосрочную перспективу.

Егор Хрусталев: Владимир Николаевич, мне почему-то казалось, что то, что происходило в 90-х, не имеет никаких исторических параллелей. Потому что в современном мире империи такого рода не распадались. Вы можете назвать ту точку, тот год, когда Вы почувствовали, вы все-таки работали министром, когда впервые шестеренки заработали правильно?

Владимир Шимов, ректор БГЭУ, профессор, доктор экономических наук:

Империи уже распадались ранее. Возьмите Австро-Венгерскую империю. Таких примеров можно привести несколько.

Опять же, хочу сказать в некоторое оправдание Госплана, вы знаете, что в то время Госплан позволял институту иметь 25% исследовательских тем по заданию Ученого совета. И мы в начале 90-х годов разрабатывали программу перехода Республики Беларусь к рыночным отношениям. И поэтому небольшой круг лиц, но он был, - которые были подготовлены к трансформационной экономике. А ниже - да, была мало таких подготовленных людей. Но общий план был.

Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Надо называть вещи своими именами. Вы задали вопрос о шестеренках: когда был запущен механизм на созидание, на то, что государство начало развиваться? Когда пришел к власти человек, который небезразличен к каждому человеку в стране. Когда пришел человек, который своей волей все олигархические интересы отодвинул прочь, и оставил все в руках государства. Вот тогда всем стало понятно, по каким правилам надо жить.

Егор Хрусталев: Мы, журналисты употребляем в отношении того последнего отрезка истории Беларуси - «новейшая история». Но в науке «новейшая история» применима большему периоду времени. Как будет потом в учебниках написан тот период времени - начало 90-х? Это будет «распад империи», «одиночное плавание Беларуси»? Что это будет, как Вы считаете?

Вадим Леонидович Лакиза, заместитель директора Института истории Академии наук Беларуси:

Это будет «Новейшая история Республики Беларусь». В нашем Институте истории до 2014 года был Отдел новейшей истории Республики Беларусь, где разрабатывались направления, проблемы, связанные с 90-ми и началом 21 века. С этого года после модернизации - направления, проблемы от момента появления Советской социалистической Республики Беларусь (20-е годы и после революции) до 90-х годов (проблема перестройки) и история независимой Республики Беларусь с декабря 1991 года по современность.

Антонио Фалико, банкир, Италия:

Бизнесмены имеют очень точный и практичный взгляд на Беларусь. Для них - это очень привлекательное место, потому что ваша страна - в постоянном развитии. Когда я приезжаю в Беларусь - всегда нахожу что-то новое. А вот политики - менее реалистичны, и то, что они осознают сегодня - бизнесменам было понятно еще вчера (эпизод Игоря Позняка из фильма «Я шагаю по стране»).

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СПОРТА В БЕЛАРУСИ

Егор Хрусталев: Фраза «Спорт высоких достижений» - рекламная акция здорового образа жизни. Хотя все мы понимаем, что высокие достижения - это предел человеческих возможностей плюс к этому - колоссальное трудолюбие и «божий дар» - талант. Как ни удивительно, наши белорусские герои, кроме этого таланта обладают особенным талантом - белорусской скромностью. Дарья Домрачева этому прекрасное подтверждение.

Егор Хрусталев: Событие которое только что произошло в Минске - Минский полумарафон. Вадим, Вы сами приняли участие? Сколько километров?

Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

5 километров. Я все-таки метатель молота. И для меня это было достаточно. Но я пообщался со студентами, со школьниками, любителями бега. Все в великолепном настроении! 16 тыс. - минимум, а к нам примыкали ещё люди без номеров - кого не зарегистрировали. Можно сказать, что около 19 тысяч сегодня бежало.

Егор Хрусталев: Для Беларуси это рекорд! А если сравнить с нашими соседями?

Вадим Девятковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Победителем сегодняшнего полумарафона стал спортсмен из Украины. И как-то он откровенно начал разговор: «Да, я много раз видел разные марафоны, полумарофоны, заявления: 20 тысяч, 30 тысяч. Приезжаю - 2-3 тыс. бежит!» Когда он услышал, что у нас будет бежать около 15 тысяч, он очень сомневался.

И как раз о стандарте… Сегодня Президент Европейской ассоциации легкой атлетики Свейн Арне Хансен посетил Беларусь и сказал, что ему тяжело поверить, что с первого раза (а мы замахнулись с первого раза выйти на такой европейский уровень) Минский полумарафон - один из лучших, которые он видел в своей жизни. Я уверен, мы удвоимся в следующем году. А тот результат, что мы сегодня видели, тот позитив - весь Минск идёт с медалями!

Егор Хрусталев: Надя, Вы бежали?

Надежда Скардино, бронзовый призёр Олимпийских игр-2014:

Меня приглашали, я рекламировала этот полумарафон. Но, к сожалению, не получилось, у нас сегодня своя была контрольная тренировка среди биатлонистов - мне нужно было там быть. Но такое количество народа меня потрясло. Хочу сказать, что был также праздник в Беларуси «Гонка легенд». Очень много любят в Беларуси спорт, и в частности, биатлон. Когда вчера приехали эти именитые спортсмены бежать, они были очень удивлены, и даже начали нервничать, потому что они не могли представить, что посмотреть на них приедет такое количество человек. 12 000, по моему, было зрителей.

Егор Хрусталев: Владислав Станиславович, Вы сегодня тоже пробежали?

Владислав Цыдик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Конечно, мы «влились» в этот общий праздник. Потому что действительно удался этот полумарафон. Я хочу сказать, что это системная работа государства на здоровую нацию. У нас в стране сегодня действующих чемпионов мира и Европы 260 человек. Это такая маленькая страна и такой большой золотой потенциал нашей страны.

У нас сегодня в каждом районе бассейны есть. В каждом районе существуют стадионы. Всего бассейнов 278.

Егор Хрусталев: Вы в прекрасной форме. Сколько Вы сегодня пробежали?

Владислав Цыдик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

5 километров. Хоть я и спортсмен, но возраст берёт своё, конечно. Были рождественские старты перед Новым годом и в прыжках в высоту среди ветеранов советского спорта я победил.

Егор Хрусталев: Натик, вы сегодня выступите не только как спортсмен, но и как поэт.

Натик Багиров, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, главный тренер национальной команды по дзюдо:

У нас сегодня зашла тема о Беларуси, о том развитии, в котором сегодня находится Беларусь - относительно небольшом времени. Я хочу сказать, что Беларусь на самом деле одна из тех стран, которая может гордиться своими достижениями. И все познается в сравнении: чтобы узнать, насколько Беларусь ушла вперёд, можно просто посетить и постсоветское пространство, и дальнее зарубежье… Я объездил полмира - в Беларуси живется вольготно.

Зачитаю несколько строик из моего стихотворения.

Родила ты Скорину, родила “Песняров”!

И ласкает нам слух голос славных “Сябров”!

Полюбил навсегда, и в разлуке чту с грустью -

Эту землю в народе живут Беларусью!

Егор Хрусталев: Даша, каково быть Чемпионом мира и представлять Беларусь? Когда поднимали флаг, звучал гимн… Что Вы чувствовали?

Дарья Блашко, победитель Чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров:

Конечно же, подымали флаг, обязательно. Гимн играл. Это на всех международных стартах спортсмен, который выиграл соревнование, - играет гимн своей страны.

Егор Хрусталев: Вы общаетесь сейчас со своими сверстниками во время международных соревнований. Скажите, если Вас спрашивают о Беларуси ребята и девчата из других стран, что их интересует больше всего?

Дарья Блашко, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров:

В основном, конечно, заходят разговоры о спортивных комплексах. Например, Раубичи - очень хороший комплекс, который обустроили в этом году и приняли чемпионат мира на «ура». У нас есть, чем гордиться!

Егор Хрусталев: Скажите, что должно было произойти в воспитании мужчины, чтобы он выбрал не просто спортивный и здоровый образ жизни, а образ жизни Геракла, как пример всем подрастающим белорусам?

Михаил Вербицкий, многократный чемпион Беларуси и мира по пауэрлифтингу среди ветеранов:

12 подвигов совершить надо)

Дай Бог здоровья, но я 50 лет «железо» подымаю и мне ещё пока не надоело это дело. И долго буду делать Пример молодёжи. Я свою планку и возраст отодвигаю. Я бью свои рекорды, которые подымал в 50 лет. А мне сейчас всего лишь 64 года, поэтому… Это всего лишь!

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ И ТЕХНОЛОГИЙ В БЕЛАРУСИ

«Спорт высоких достижений» - это еще и медицина, о ней в фильме «Я шагаю по стране» достаточно много сказано.

«Когда очнулся, думал - уже там. Но нормально себя чувствую там, можно и на том свете жить». Он стал вторым, кому в Беларуси пересадили сердце (эпизод Татьяны Ревизоре из фильма «Я шагаю по стране»).

Егор Хрусталев: Олег, вы довольно часто выступаете в последнее время в СМИ и то, что делает Ваш центр, приводится в пример. Удивительные достижения происходят в Беларуси и белорусской медицине. Но позвольте немного провокационный вопрос: мы говорим о достижениях, но мы не имеем возможности их сравнить. Почему, когда наступает беда, мы говорим: «Ой, наверное, надо вести в заграницу!» Можем ли мы сравнить с тем, что происходит и насколько мы конкурентны в этой области с нашими соседями и дальним зарубежьем?

Олег Руммо, руководитель РНПЦ «Трансплантации органов и тканей», доктор медицинских наук:

Если мы будем обсуждать этот вопрос, я вначале хотел бы сказать, что я - за физкультуру. И максимум - за 5-10 км. Без подготовки нужно начинать с меньших расстояний.

Белорусская трансплантология - это действительно явление. И явление не только в жизни Республики Беларусь. Это явление и в мировых масштабах. Но всё в начале было достаточно грустно. Владимир Николаевич говорил, что в Госплане были люди, которые знали, как сделать так, чтобы Республика Беларусь продолжала развиваться. Но в медицине, я бы сказал, что всё было гораздо печальнее. Было чудовищное отставание, и это надо признать. Отставание было просто колоссальным. Мы были на предпоследнем месте в СНГ по количеству операций. Выполнялись только операции по трансплантации почки. Прошло совсем немало времени. На сегодняшний день мы не только первые и не только в пять раз опережаем Российскую Федерацию по количеству операций на 1 млн. населения. Мы не только в 5 раз опережаем Казахстан, в 15 раз - Украину. Для первых операций в Казахстане, Кыргызстане могли пригласить кого угодно, но почему-то пригласили нас. Я выполнял операцию бывшему главе израильской разведки три года назад. Человек живет, работает и занимается политикой в своей стране. Единственной опцией, которая могла спасти его от смертельной болезни - рака печени - это трансплантация. В центр сегодня большая очередь из азиатских стран, таких как Япония и так далее.

Натик Багиров, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, главный тренер национальной команды по дзюдо:

Я являюсь очевидцем того, насколько много приезжают к нам. Я - руководитель азербайджанской диаспоры в Беларуси. Были и операции, и консультации. Больше вам спасибо.

Егор Хрусталев: В медицине спасённая жизнь - конечный результат, очень заметный и видимый, очень большого пути от каких-то фундаментальных научных разработок. Но посудите сами, в этой новейшей истории Беларуси, о которой мы говорим, выпало жить в самый сжатый период развития научно-технического прогресса. И сравниться с этим временем не может никакое другое.

Егор Хрусталев: То, что произошло за последние 20 лет в любой области - возьмите компьютеры, связь, научные разработки в медицине - это просто какие-то фантастические скорости. Какое место занимаем мы в этой фантастической гонке? Об этом тоже идет речь в эпизоде фильма «Я шагаю по стране».

Егор Хрусталев: Юрий Александрович, позвольте провокационный вопрос. Белорусский беспилотник. Все мы знаем, что есть отечественные, советского производства многострадальные автомобили, и что бы с ними не делали, все равно они уступают тем автомобилям, на которые стараются ездить, если есть такая финансовая возможность (немецких или японских). Наша гордость по поводу белорусского беспилотника не будет ли такой печальной как в отношении собственного производства автомобилей?

Юрий Леоновец, заместитель директора по научной работе физико-технического института НАН Беларуси:

Я позволю не согласиться с тем перечнем, который Вы озвучили. Дело в том, что не все, что производилось в Советском союзе, те же «Жигули», являлись плохим примером в части потребления. Примером наглядным буквально на прошлой неделе в новостных сюжетах прошла информация о том, что немцы активно скупают нашу любимую «Ниву». И действительно в нынешних экономических условиях по критерию «эффективность, надёжность, качество» - это хорошие результаты.

Сложно оценивать самих себя. Несколько лет назад я встречался с Президентом международной ассоциации беспилотных систем Peter van Blijenburgh и он сказал, что наша динамика, как у американцев. Для нашей небольшой страны - это высокая оценка.

Если говорить о белорусских беспилотниках, то, конечно, они обладают определёнными свойствами, присущими именно нашими разработчиками: интеллектуальная составляющая, оригинальное решение в разработке летательных аппаратов. Гордиться надо, в первую очередь, людьми, коллективами, которые созданы и функционируют - Национальная академия наук, предприятия оборонно-ракетной промышленности.

Егор Хрусталев: Евгения, насколько мне известно, те разработки, которые Вы ведете, как раз применимы к медицине.

Евгения Лисица, старший преподаватель факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ:

Да, действительно. На кафедре системного анализа факультета радиофизики и компьютерных технологий изучается разработка программного обеспечения для обработки данных, получаемых с секвинаторов ДНК, микрочипов ДНК. Мы занимаемся обработкой данных в области биологии.

Егор Хрусталев: Вы работаете над направлением, которое должно помочь человечеству справиться с раком?

Евгения Лисица, старший преподаватель факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ:

Проект, на котором основана моя диссертация, на нем мы действительно заняты разработкой программного обеспечения для анализа изображений, получаемых врачами при лечении рака груди. Наша задача - анализ этих изображений, сегментация, предоставление необходимой информации.

Олег Руммо, руководитель РНПЦ «Трансплантации органов и тканей», доктор медицинских наук:

Небольшой комментарий по поводу того, чем занимаются достаточно перспективные молодые ученые - это медицина будущего. На сегодняшний день понятно, что медицина будет развиваться семимильными шагами. Будущее за медицинской генетикой, которая, возможно, в ближайшее время сможет ответить нам на вопрос «откуда возникают раковые клетки?» и наметить пути предотвращения их возникновения. Общество будет стареть. Продолжительность жизни за время независимости в Беларуси выросла на 10 лет. Количество раковых заболеваний будет расти.

Егор Хрусталев: Как много в Вашей деятельности того, чего нельзя назвать медициной, а можно назвать научной разработкой?

Олег Руммо, руководитель РНПЦ «Трансплантации органов и тканей», доктор медицинских наук:

Достаточно сложная история, потому что то, что ещё вчера было чистой воды наукой, буквально через год-два (таков сегодня мир) становится обыденной практикой во всем мире. Мы едем в этом «паровозе», совместно с другими передовыми державами, и слава Богу, что мы находим на это средства. Слава Богу, что есть те люди, которые эти исследования могут проводить. Поэтому я поддерживаю вот именно такие исследования, которые позволяют нам не только импортозавещать, но и где-то как Дарья Домрачева, быть первыми.

Егор Хрусталев: Можем ли мы говорить о каком-то сравнительном анализе по поводу того, что происходит у наших соседей и тех стран, на которые мы ориентируемся. Когда все говорят, «Депардье из - Франции и вдруг удивляется сельскому хозяйству Беларуси…»

Владислав Цыдик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Благодаря выверенной политике государства в рамках развития агропромышленного комплекса произошли существенные изменения. Мы сегодня производим в 1,6 раза больше продукции, чем внутренне потребляем. Мы на постсоветском пространстве бывших стран по производству мяса занимаем первое место. По производству молока, картофеля. Мы производим больше тонны зерна на душу населения. Это показатель серьёзный. За те условия, которые государство создавало, сегодня есть отдача. И сегодня действительно облегчен труд граждан, которые работали тогда раньше, и сегодня гражданин, который работает на сельскохозяйственном предприятии, обеспечивает продуктами питания 30 человек. В 90-м году этот показатель был 10 человек. Мы далеко шагнули. Любая делегация, которая приезжает к нам в Беларусь, включает обязательно специалистов в области сельского хозяйства, чтобы изучать наш опыт. Опыт применим для других стран.

Жерар Депардье:

Я слышал о Беларуси как о стране, где жить тяжело, сложно, где у власти находится диктатор. Но посетив Беларусь, я снова убедился, что все журналисты - идиоты и дураки. Когда находишься у власти 20 лет в Европе - тебя начинают считать диктатором. Считается, что ты не даешь остальным возможности думать самостоятельно. Лукашенко - человек, в котором нуждается народ. (эпизод из фильма «Я шагаю по стране»).

ВУНДЕРКИНДЫ В БЕЛАРУСИ: СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ

Егор Хрусталев: Мы говорили о «золотом запасе» как о людях, ученых, спортсменах, всех, кто сегодня прославляет Беларусь. Но это запас. А «золотой резерв» - совершенно новое поколение - те, кто будет составлять будущее Беларуси, те, ради кого мы работаем сегодня в настоящем.

Егор Хрусталев: Паренек из города Жодино - Тимур Сушко стал самым обсуждаемым 12-летним молодым человеком в Беларуси и далеко за ее пределами. Он стал студентом Белорусского государственного медицинского университета в свои 12 лет. Что это: удивительное стечение обстоятельств, методика обучения или просто такой вундеркинд?

Людмила Шабашова, учредитель центра ускоренного обучения педагог-новатор, педагог Тимура Сушко:

Я хочу сказать, что Тимур Сушко - это, в принципе, обыкновенный мальчик. Но благодаря моим идеям, я просто смогла организовать его жизнь по-другому. У нас таких Тимуров огромное количество! И это наше огромное достояние республики. Когда он попал из 5 в 7 класс, я стала анализировать, как улучшить его жизнь, потому что он же спортсмен. Заниматься в школе и иметь высокие достижения… Стоял вопрос: а как же это всё совместить? И тут я придумала очень простой прием. Когда он приходил чуть ли не с тренировки ко мне в офис, - что я делала… Он должен был поспать 30 минут, чтбыо у него должен был отдохнуть позвоночник. Потому что тренировки были у него всегда усиленные. После тренировок он занимался науками: я руководила историей, биологией, физикой и химией. В основном я, конечно, математик, но меня интересовал сам процесс этого явления.

Егор Хрусталев: Ваше мнение. Это сейчас стало нормой? Новое поколение сейчас, в принципе, такое? Или это то, что всегда называется «вундеркинды» - одарённые и очень особенные ребята?

Людмила Шабашова, учредитель центра ускоренного обучения педагог-новатор:

Вундеркинд - это, можно сказать, гениальный. Гениальный отличается от одаренного тем, что его не нужно увлекать. Он сам рвётся в бой, как Моцарт

Егор Хрусталев: Но в случае с Тимуром это было?

Людмила Шабашова, учредитель центра ускоренного обучения педагог-новатор:

Нет. Это обычный хороший мальчик. Но дело в том, что здесь огромную роль играло воспитание и очень существенную роль играл спорт.

Егор Хрусталев: Тамара, вы перешли за лето с 5 класса в 7-ой. Чем Вы занимались?

Тамара Процкевич:

Мы занимались, к тому же отдыхали, чтобы в сентябре усиленно пройти за один месяц один год и это стало возможным только благодаря Людмиле Степановне и моей любимой третьей гимназии.

При поддержке учителей и близки - все дается с интересом и легко.

Егор Хрусталев: Скажите, зачем это ребёнку?

Виктор Процкевич, программист:

Это не вызвало больших проблем. Перепрыгнуть через один класс, не составляет большого труда, благодаря тому, что ребёнок прозанимался до этого в центре у Людмилы Степановны в течении целого года. И при поддержке родной 3 гимназии города Минска, при поддержке учителей и администрации, это не составило труда. Вообще, в принципе, наше образование отличается от образований других стран тем, что у нас очень хорошее народное образование.

Перегрузкой для детей талантливых и одаренных - а у нас их большинство - не проблема. Проблема - недогрузка.

Егор Хрусталев: Я записывал интервью с одной поэтессой, где она рассказывала, что есть в истории времена, когда появляется большое количество удивительных вундеркиндов, которые реализуют себя не только в науке, но и в творчестве. Есть ли какие-то показатели исторические и социологические - на «всплески» талантов?

Виктор Правдивец, ведущий научный сотрудник Центра социологических и политических исследований БГУ, кандидат социологических наук:

Обычно такого рода «всплески» проявляются и вымещаются тогда, когда в них есть какая-то потребность. Когда кого-то не хватает в артистической среде, когда меняется сама среда, когда нужны люди, которые могут увидеть будущее, когда нужны люди, которые могут как-то сформулировать это.

Егор Хрусталев: В данный момент это проявление талантливого педагога?

Виктор Правдивец, ведущий научный сотрудник Центра социологических и политических исследований БГУ, кандидат социологических наук:

Наверное, это комплексное явление. Наверное, это ситуация, которая порождена и ускоряющимся темпом жизни, когда нам надо как-то отслеживать этот темп, когда надо его как-то определять.