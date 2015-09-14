Новости Беларуси. Построенный на века. Брестский кафедральный Свято-Симеоновский Собор отмечает полуторавековой юбилей. 14 сентября Пятикупольный православный храм – настоящее архитектурное «украшение» города. Он занесен в список историко-культурных ценностей Беларуси.

У старейшего брестского храма богатая «православная» история: со дня освещения здесь не прекращались богослужения. Среди соборных святынь – частицы мощей святителей Николая Чудотворца, Сергия Радонежского, Евфросиньи Полоцкой.

После богослужения состоялась церемония гашения памятной почтовой марки. Оригинальный знак выпустили в обращение специально к знаменательной дате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.