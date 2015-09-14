Основной этап акции по добровольной сдаче оружия «Арсенал» стартовал в Беларуси

Новости Беларуси. Милиция предлагает добровольно разоружиться. 14 сентября в Беларуси стартует основной этап акции «Арсенал». Ее главная цель – противодействие незаконному обороту оружия.

На протяжении недели пройдут рейды: правоохранители будут изымать нелегально приобретенное оружие, а также проверят, как его хранят законные владельцы.

Незарегистрированные ружья и пистолеты можно сдать добровольно. Санкций за это не будет. В противном случае предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

В 2015 году уже изъято около тысячи единиц незарегистрированного «огнестрела» и более 26 тысяч различных боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.