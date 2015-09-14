Прямой эфир

Основной этап акции по добровольной сдаче оружия «Арсенал» стартовал в Беларуси

14 сентября 2015 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Милиция предлагает добровольно разоружиться. 14 сентября в Беларуси стартует основной этап акции «Арсенал». Ее главная цель – противодействие незаконному обороту оружия.

На протяжении недели пройдут рейды: правоохранители будут изымать нелегально приобретенное оружие, а также проверят, как его хранят законные владельцы.

Незарегистрированные ружья и пистолеты можно сдать добровольно. Санкций за это не будет. В противном случае предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

В 2015 году уже изъято около тысячи единиц незарегистрированного «огнестрела» и более 26 тысяч различных боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
Торжественной линейкой в Минске отметили 25-летие Белорусской республиканской пионерской организации
13 сентября 2015 10:50

Торжественной линейкой в Минске отметили 25-летие Белорусской республиканской пионерской организации

Как местная власть реагирует на проблемы людей в Жлобине?
12 сентября 2015 17:22

Как местная власть реагирует на проблемы людей в Жлобине?

«Спокойно, чисто, красиво, супер!» Что думают о Минске иностранцы и почему их тянет в белорусскую столицу
12 сентября 2015 17:08

«Спокойно, чисто, красиво, супер!» Что думают о Минске иностранцы и почему их тянет в белорусскую столицу