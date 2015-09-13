Торжественной линейкой в Минске отметили 25-летие Белорусской республиканской пионерской организации

Новости Беларуси. «Салют, Пионерия!» Торжественной линейкой 13 сентября в Минске отметили 25-летие Белорусской республиканской пионерской организации. Сейчас это самое крупное общественное объединение для детей: в стране больше полумиллиона обладателей красно-зеленых галстуков.

На площади Государственного флага друзьям и партнерам организации за поддержку и активное участие в добрых делах вручили нагрудные знаки.

Главный принцип работы организации – поддержка инициативы самих детей, тогда и все, что делают ребята, будет интересным и востребованным в обществе.

Виктория Меннанова, председатель Центрального совета общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»:

Когда инициатива исходит от детей, значит им это интересно. А мы просто должны создавать такие условия, возможности, чтобы эти проекты, эти инициативы смогли реализоваться.

В честь своего юбилея пионеры устроили праздничные концерты и презентовали публике свой сайт. Впервые прозвучал и гимн белорусской пионерской организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.