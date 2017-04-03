Цветотерапия: влияние цвета на эмоциональное состояние человека

Вы, наверное, замечали, что, например, красный цвет часто действует на нас вызывающе, жёлтый – даёт ощущение тепла, голубой – прохлады, а зелёный – уюта и гармонии? Всё потому, что цвет – это энергетическое колебание с определённой длиной волны. И каждый из них по-разному действует на клетки нашего тела.

Ещё в древнем мире использовали эти знания и лечили людей хромотерапией или цветотерапией.Принцип того времени остался, поменялись лишь средства. Сегодня – это очки сцветоимпульсной стимуляции. Воспринимая цвет, рецепторы глаз посылают определённые сигналы нашему организму и Запускается процесс оздоровления.

Воздействие цвета на кожу активно используется в СПА-процедурах. Вода усиливает воздействие светового потока на человека, поэтому и польза от такой «волшебной пилюли» двойная. Согласитесь, греться в сауне с разноцветным свечением – лечение из приятных!

Кстати, воздействие цвета можно ощутить и не выходя из дома. Оглянитесь по сторонам и обратите внимание на преобладающий цвет окружающего интерьера. Он может влиять на нас как положительным, так и отрицательным образом. В таком случае придётся лечить как самих обитателей дома, так и интерьер.

Как раз в яркости элементов декора или посуды можно себе не отказывать.

Раскрашивайте серые будни яркими оттенками, позволяйте себе парить в голубых мечтах и порой смотреть на жизнь сквозь розовые очки. Такая цветотерапия прописана всем без исключения.