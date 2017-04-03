Прямой эфир

Готовим пирог с черемшой

03 апреля 2017 09:19
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Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:
С вами Алена Высоцкая. И сегодня я хочу поговорить о самой первой весенней зелени. О черемше.
На сегодняшнее блюдо меня вдохновил шеф-повар, осетин, который готовит великолепные осетинские пироги. В его меню однажды мне довелось попробовать великолепные пирог с черемшой. Почти эту идею я воплотила дома. Но привнесла одну маленькую изюминку. Обязательно вам о ней расскажу.

Готовим пирог с черемшой-1

Все что нужно сделать – черемшу хорошенечко измельчить.

Готовим пирог с черемшой-4

Можно сначала ножом. А потом перетереть. Можно с помощью скалки, да как угодно. Можно руками перетирать. Итак, черемшу измельчила. Она настолько великолепно пахнет, что, мне кажется, сейчас все домашние прибегут на этот запах. Осталось приготовить из нее настоящую начинку для пирога. Первое, что я сделаю – присыплю ее солью.
Как только она начинает пропитываться солью, моментально пускает сок. Но сока немного.

Готовим пирог с черемшой-7

Пока перетирается с солью черемша, она потихонечку уменьшается в объеме. Поэтому, покупая черемшу на пирог, купите несколько пучков.
Добавляю тертый сыр. Яйцо. Можно, кстати, обойтись и без яйца. Но, мне кажется, это будет более питательный пирог, богатый белком.

Готовим пирог с черемшой-10

Готовим пирог с черемшой-12

Дело осталось за малым. Раскатать тесто. Я использую замороженное. Ничего крамольного в этом не вижу. В наш век занятости и перегруженности женщин замороженное тесто действительно спасение.

Готовим пирог с черемшой-15

Готовим пирог с черемшой-17

Итак, основа для нашего пирога у нас уже готова. Я его буду делать с легким декором из теста.

Готовим пирог с черемшой-20

Все. Основа готова.

Готовим пирог с черемшой-23

Готовим пирог с черемшой-25

Готовим пирог с черемшой-27

И теперь остается сделать самую красивую часть этой работы. Выкладываю плетенку из подготовленных полосок. Аккуратно протягиваю остальные полосочки.

Готовим пирог с черемшой-30

Готовим пирог с черемшой-32

Вот и все. Осталась самая малость. Смазываю тесто взбитым яйцом.

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Отправляю в духовку.

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Аккуратно отсоединяю тесто.

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И, собственно, все осталось только красиво его нарезать.

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Вот и все. У меня все готово.

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Наслаждайтесь первой весенней зеленью, выбирайте хорошие продукты. С вами была Алена Высоцкая.

# общество # Алёна Высоцкая # Рецепты от Алены Высоцкой

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