Готовим пирог с черемшой

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

С вами Алена Высоцкая. И сегодня я хочу поговорить о самой первой весенней зелени. О черемше.

На сегодняшнее блюдо меня вдохновил шеф-повар, осетин, который готовит великолепные осетинские пироги. В его меню однажды мне довелось попробовать великолепные пирог с черемшой. Почти эту идею я воплотила дома. Но привнесла одну маленькую изюминку. Обязательно вам о ней расскажу.

Все что нужно сделать – черемшу хорошенечко измельчить.

Можно сначала ножом. А потом перетереть. Можно с помощью скалки, да как угодно. Можно руками перетирать. Итак, черемшу измельчила. Она настолько великолепно пахнет, что, мне кажется, сейчас все домашние прибегут на этот запах. Осталось приготовить из нее настоящую начинку для пирога. Первое, что я сделаю – присыплю ее солью.

Как только она начинает пропитываться солью, моментально пускает сок. Но сока немного.

Пока перетирается с солью черемша, она потихонечку уменьшается в объеме. Поэтому, покупая черемшу на пирог, купите несколько пучков.

Добавляю тертый сыр. Яйцо. Можно, кстати, обойтись и без яйца. Но, мне кажется, это будет более питательный пирог, богатый белком.

Дело осталось за малым. Раскатать тесто. Я использую замороженное. Ничего крамольного в этом не вижу. В наш век занятости и перегруженности женщин замороженное тесто действительно спасение.

Итак, основа для нашего пирога у нас уже готова. Я его буду делать с легким декором из теста.

Все. Основа готова.

И теперь остается сделать самую красивую часть этой работы. Выкладываю плетенку из подготовленных полосок. Аккуратно протягиваю остальные полосочки.

Вот и все. Осталась самая малость. Смазываю тесто взбитым яйцом.

Отправляю в духовку.

Аккуратно отсоединяю тесто.

И, собственно, все осталось только красиво его нарезать.

Вот и все. У меня все готово.