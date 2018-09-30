Точный прогноз погоды на 99%. Когда в Беларуси это станет реальным?

Юлия Огнева, СТВ: Ну и, конечно, прогноз погоды, которым непосредственно заведует Минприроды.

Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя» министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык. Гость рассказал о добыче нефти, переработке отходов и модернизации Белгидромета.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и окружающей среды Беларуси:

Государство поддержало инвестиционный проект по модернизации Белгидромета. В Пружанах и в Лепеле мы запустили в эксплуатацию автоматическую аэрологическую станцию. Такие станции до конца 2018 года появятся в Гродно, Щучине, Солигорске и Пинске.

Но главное событие осени – запуск в эксплуатацию в районе Уручья комплекса метеорологических аэрологических исследований. Это новейшая станция, которая позволит нам зондировать атмосферный воздух, выдавать другие самые новейшие параметры для составления качественного прогноза погоды.

Мы должны прийти к показателю мировых стран в этом вопросе. Если реально будет 99% я считаю, что это будет очень высокий процент оправдываемости погоды.

Юлия Огнева:

Это на какой период?

Андрей Худык:

На трехдневный период. Безусловно, чем дольше период, тем процент оправданности, естественно, ниже.