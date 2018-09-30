«За одно срубленное я высаживал десять». Интервью с Андреем Худыком о вырубке деревьев и переработке опасных отходов

Новости Беларуси. Сентябрь 2017 года стал знаковым для Андрея Худыка: Президент назначил его на должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Три главные задачи от главы государства: поиск новых залежей полезных ископаемых, охрана природы и повышение качества прогнозов погоды. О нефти и золоте, переработке твердых коммунальных и опасных отходов, позиции Минприроды по болотам и вырубке деревьев. В первом большом телеинтервью – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык. Юлия Огнева, СТВ:

В городах особенно актуальна тема вырубки деревьев. Почему-то активисты все время утверждают, что это делается в нарушение законодательства. Строительство дороги на территории Ольманских болот. Что говорит по этому поводу министр природных ресурсов

Андрей Худык, министр природных ресурсов и окружающей среды Беларуси:

Этот вопрос есть. Я думаю, что он будет. Потому что мнения очень разные у людей. Но я уверен, что и местные органы власти, и работники территориальных органов Минприроды поступают, прежде всего, в рамках природоохранного законодательства и с учетом лучшего варианта решения данного вопроса. У нас есть правило компенсационной посадки. В своей практике я всегда руководствовался тем, что за одно удаленное дерево, срубленное, я высаживал десять деревьев. Юлия Огнева:

Вы как-то это контролируете? Андрей Худык:

Безусловно, мы контролируем эти вопросы наряду с местными органами власти. Точный прогноз погоды на 99%. Когда в Беларуси это станет реальным?

Юлия Огнева:

Система обращения с отходами. Насколько она эффективна в нашей стране? Андрей Худык:

Мы около 18% вторичных материальных ресурсов извлекаем из коммунальных отходов и используем их как вторичное материальное сырье. Юлия Огнева:

Уже давно ведется разговор о строительстве объекта по обезвреживания и уничтожению опасных отходов. На каком этапе сейчас этот проект? Андрей Худык: В 2018 мы планируем добыть 1 миллион 670 тысяч тонн белорусской нефти

Андрей Худык:

На сегодняшний день найдены источники. И это Глобальный экологический фонд, который выделил 12 миллионов долларов, которые практически и пойдут на эту тему. Два проекта за эти деньги мы должны осуществить. И один из них – построить на базе чечерского предприятия производство по уничтожению стойких органических загрязнителей. Задача – в течение трех лет запустить это предприятие. Юлия Огнева:

А строительство когда может начаться?

Андрей Худык:

Я думаю, в в первой половине следующего года мы закупим оборудование и начнем строительство. Юлия Огнева:

А какой второй проект? Андрей Худык:

Утилизация ПХБ отходов.