Строительство дороги на территории Ольманских болот. Что говорит по этому поводу министр природных ресурсов
Новости Беларуси. В первом большом телеинтервью – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Еще одно ключевое направление – охрана окружающей среды. Какие аспекты вызывают у вас наибольшее опасение, и как вы работаете в направлении того, чтобы эти опасения снять?
Андрей Худык, министр природных ресурсов и окружающей среды Беларуси:
Я считаю, что нашему ведомству необходимо доработать природоохранное законодательство. Те разрешительные документы, которые выдает сегодня министерство, необходимо поднять на более высокий качественный уровень. Это как Государственная экологическая экспертиза, сертификация, выдача лицензий и контролировать их исполнение.
Юлия Огнева:
Давайте какой-то пример приведем, чтобы было понятнее. Возьмем те же Ольманские болота, строительство дороги. Во все ли вы включаетесь как министерство-регулятор?
Андрей Худык:
Что касается вопроса о Минприроде, мы обязательно включаемся во все. Касаемо Ольманских болот, позиция наша на сегодня там высказана. Мы однозначно, прежде всего, стоим на позиции не навредить окружающей среде, природе.
Но вместе с тем, мы должны понимать вопросы жизни и деятельности нашего общества, нашей экономики. В данном случае есть проблема. Проблема связана с тем, что невмешательство и нестроительство инфраструктуры приносит больше вреда, чем то, что мы строим там дорогу.
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