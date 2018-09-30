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Строительство дороги на территории Ольманских болот. Что говорит по этому поводу министр природных ресурсов

30 сентября 2018 16:54
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Новости Беларуси. В первом большом телеинтервью – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:
Еще одно ключевое направление – охрана окружающей среды. Какие аспекты вызывают у вас наибольшее опасение, и как вы работаете в направлении того, чтобы эти опасения снять?

Строительство дороги на территории Ольманских болот. Что говорит по этому поводу министр природных ресурсов-1

Андрей Худык, министр природных ресурсов и окружающей среды Беларуси:
Я считаю, что нашему ведомству необходимо доработать природоохранное законодательство. Те разрешительные документы, которые выдает сегодня министерство, необходимо поднять на более высокий качественный уровень. Это как  Государственная экологическая экспертиза, сертификация, выдача лицензий и контролировать их исполнение.

Строительство дороги на территории Ольманских болот. Что говорит по этому поводу министр природных ресурсов-4

Юлия Огнева:
Давайте какой-то пример приведем, чтобы было понятнее. Возьмем те же Ольманские болота, строительство дороги. Во все ли вы включаетесь как министерство-регулятор?

Андрей Худык:
Что касается вопроса о Минприроде, мы обязательно включаемся во все. Касаемо Ольманских болот, позиция наша на сегодня там высказана. Мы однозначно, прежде всего, стоим на позиции не навредить окружающей среде, природе.

Строительство дороги на территории Ольманских болот. Что говорит по этому поводу министр природных ресурсов-7

Но вместе с тем, мы должны понимать вопросы жизни и деятельности нашего общества, нашей экономики. В данном случае есть проблема. Проблема связана с тем, что невмешательство и нестроительство инфраструктуры приносит больше вреда, чем то, что мы строим там дорогу.

О других темах интервью можно узнать здесь

# Охрана природы # общество # Андрей Худык # Фотофакт

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