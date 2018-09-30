Строительство дороги на территории Ольманских болот. Что говорит по этому поводу министр природных ресурсов

Юлия Огнева, СТВ: Еще одно ключевое направление – охрана окружающей среды. Какие аспекты вызывают у вас наибольшее опасение, и как вы работаете в направлении того, чтобы эти опасения снять?

Новости Беларуси. В первом большом телеинтервью – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и окружающей среды Беларуси: Я считаю, что нашему ведомству необходимо доработать природоохранное законодательство. Те разрешительные документы, которые выдает сегодня министерство, необходимо поднять на более высокий качественный уровень. Это как Государственная экологическая экспертиза, сертификация, выдача лицензий и контролировать их исполнение.

Юлия Огнева:

Давайте какой-то пример приведем, чтобы было понятнее. Возьмем те же Ольманские болота, строительство дороги. Во все ли вы включаетесь как министерство-регулятор?

Андрей Худык:

Что касается вопроса о Минприроде, мы обязательно включаемся во все. Касаемо Ольманских болот, позиция наша на сегодня там высказана. Мы однозначно, прежде всего, стоим на позиции не навредить окружающей среде, природе.