Точные копии православных храмов создали белорусские студенты из бумаги, картона и при помощи 3D-принтера

Новости Беларуси. Будущие архитекторы воссоздают белорусские святыни в миниатюре. Руками студентов Белорусского университета транспорта сделаны точные копии десятков православных храмов. Основной материал макетов – картон и бумага, однако особо тонкие вещи, такие как, например, кованные ограждения были воссозданы при помощи 3D-принтера.

На создание экспозиции ушло два месяца. Перед этим архитекторы досконально изучили историческую и техническую документацию.

Владислав Орлов, студент Белорусского государственного университета транспорта:

Очень кропотливая работа. На этот макет мы потратили три недели. Здесь многие современные церкви делаются более упрощенными. Это старая постройка, поэтому здесь и карнизы, и наличники такие. Красиво смотрится.

Протоиерей Игорь Ольшанов, благочинный церквей Гомельского городского округа:

Здесь, в здании, когда-то была церковь Александра Невского. И то, что эта выставка проходит здесь, считаю, очень символично. Мы вживую можем увидеть то наследие, которым обладает наша земля.

Будущие архитекторы строят храмы не только из картона. Их авторству принадлежит кафедральный собор в Турове, возведенный всего пару лет назад. Несколько, храмов спроектированных гомельскими зодчими, сейчас возводятся и в областном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.