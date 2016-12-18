Человек-зверь и животное-жертва: почему у людей просыпается ненависть к беззащитным четверолапым

Новости Беларуси. Под Минском произошел инцидент со стрельбой. Мужчина, на первый взгляд, без особых на то причин застрелил из охотничьего ружья собаку. Причем сделал это на глазах у хозяйки. По словам владелицы животного, стрелок целился в нее. Женщина написала заявление в милицию. По данному факту ведется проверка.

В начале декабря еще один стрелок – работник службы отлова – был осужден по статье за жестокое обращение с животными. Вместо препарата, который должен обездвижить четверного, применили другой. И это повлекло смерть.

Четвертое декабря. Ничего не предвещало беды. Светлана Брусникина вместе с товарищем как обычно выгуливала шестерых своих питомцев: немецкие овчарки с хорошей родословной. Собаки дрессированные, были частыми гостями выставок. Зловещие 67 метров – именно на таком расстоянии на горизонте появился мужчина в белом камуфляже – теперь не выходят у женщины из головы.

Светлана Брусникина:

Я помню глаза, как он целился, помню его улыбку. Помню даже, как на курок нажал.

Мучительной смертью собака умирала на глазах у хозяйки. Как в спину ее ребенку стреляли, как тот истекал кровью, видела и мама Эли 10-летняя Арти.

Светлана Брусникина:

Разорваны легкие, перебит позвоночник, от лопаток осталось месиво. Дырка 6 на 7 сантиметров.

Одной смертью могло бы и не обойтись. Женщина в слезах бросилась на дуло, защищая своих собак от, казалось бы, главной. Спугнул «зверя» друг Светланы Брусникиной. Поиски стрелка идут до сих пор.

Юлия Малятина, юрист ООЗЖ «Эгида»:

Привлечь к уголовной ответственности достаточно сложно. Очень мало специалистов, которые должным образом могут произвести патологоанатомическую экспертизу.

Агорогородок Романовичи Могилевского района. 26-летний мужчина сперва подвесил двух соседских сторожевых на цепи к сараю, затем облил обездвиженных бензином и поджег.

Николай Гузов, житель агрогородка Романовичи Могилевского района:

Я вышел, она плачет. Я спросил, что случилось. Говорит, что собак побили, спалили и окна повыбивали.

Мотив – месть. Накануне одна из погибших собак покусала своего же палача. Возбуждено уголовное дело.

Оксана Соленюк, официальный представитель УСК по Могилевской области:

Только в 2016 году следственными подразделениями Могилевской области возбуждено четыре уголовных дела по фактам жестокого обращения с животными.

У Сюзанны Крамер 12 кошек и четыре собаки. Время да и квадраты позволяют. Живет в частном секторе. Но хозяйкой полноправной считается женщина лишь для французского бульдога. Остальные – на передержке. Тимур. Пожалуй, наибольшее количество испытаний выпало именно на его судьбу.

Ее нашли в заброшенном сарае в Марьиной Горке. Она передвигалась на передних лапах, задние и брюхо волочились по земле. Последствия аварии. Водитель, судя по всему, попросту оставил животное умирать на дороге. Врачи шансов не давали. Но Тимуру нашли экипаж – деньги собирали всем миром.

Сюзанна Крамер:

С коляской мы гуляем вечером, когда на улице нет прохожих, потому что люди очень неоднозначно реагируют.

Найти прежних хозяев Тимура так и не удалось. А вот владельцы этой живут неподалеку от Сюзанны. Но им слепая оказалась не нужна. Равнодушие. Жестокость.

Ольга Карпович, председатель БО «ЗООшанс»:

Позвонила женщина-преподаватель колледжа какого-то и говорит: «У нас прибился котенок, ученики тушат о него окурки. Вы его заберите, чтобы никто не знал, что это я вызвала».

Ольга Карпович – председатель общественного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс». За 10 лет ее благородного дела подобных жутких историй у нее накопилось много.

Ольга Карпович, председатель БО «ЗООшанс»:

У нас бывали красноухие черепахи, козлы, кролики, крысы, которых решили выбросить из зоомагазина.

Но, сетует волонтер со стажем, проблема не только в головах, но и в пробелах в законодательстве. А нашумевший проект Закона об обращении с животными и вовсе интересы самих животных не учитывает. Впрочем, обсуждать его продолжим. Уже на весенней сессии документ рассмотрит новый созыв Палаты представителей.

Юрий Дорогокупец, председатель постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Находим какие-то паритетные моменты, чтобы и одна сторона была довольна, и вторая.

Питомник на Гурского. Это они по заявке ЖЭСа отлавливают бездомных котов и собак, и их же здесь готовы приютить от псевдохозяев. Отношение у горожан к этому месту разное. Но тем не менее на утро съемочного дня кров здесь нашли 70 котов и почти сотня собак.

Татьяна Черкас, начальник участка по уходу за животными ГП «Фауна города»:

Если попадает порода, скорее всего, она потерялась. Ее находят быстро, долго она не задерживается. А дворняжки все у нас.

Трое суток на Гурского ждут, что настоящий хозяин все-таки одумается, а после ищут нового. Или эвтаназия. Но это уже тема для отдельного материала.

А это Белла. Ей всего 4 месяца. И здесь она уже во второй раз. Ее вернули спустя месяц, после того, как она лишь единожды перегрызла провод, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Что ждет этого щенка, пока неизвестно. Как, впрочем, и кто следующим приютит двухлапого Тимура, да и придет ли осознание сотворенного у тех, кого уже никогда не увидит эта собака.

Ясно одно: оправдать зверства, подобные тем, что всколыхнули агрогородок под Могилевом, или то, что до сих пор не раскрыто в Минске, невозможно. И почему та, которую за полгода до сильно искусали незнакомые собаки, умереть суждено было от руки человека? Всмотритесь в это лицо – возможно, он живет рядом.

Светлана Брусникина:

Вот эта улыбка. Мне кажется, что у человека не совсем нормально все с психикой. Либо он просто садист.