«Все куплено на Комаровке»: как и почему европейские шеф-повара в национальные блюда добавляют «белорусскую душу»

Новости Беларуси. Тысячи лестных слов сильнее всего лишь одно вкусно приготовленное блюдо. Корреспондент программы «Неделя» Юлия Бешанова воспользовалась поводом и заглянула с белорусскими продуктами на кухню к самым изысканным поварам-иностранцам. В их странах приготовление пищи доведено до искусства. И в этой палитре нет-нет, да и найдутся белорусские краски.

Он готовил для Жака Ширака, Роберта де Ниро, Майкла Джексона. Голливудские звезды и первые лица большой политики для Иньяцио Росса – привычные гости. На своей минской кухне маэстро готовит классические итальянские блюда. Все необходимые ингредиенты уже давно находит на белорусских прилавках.

Иньяцио Росса, шеф-повар:

Я очень уважаю свинину вашу. Свинина по качеству очень хорошая. В Италии есть пармаская ветчина. Я немного подумаю и, если найду подходящий подвал, буду делать сам. Даже баранина. А друзья говорят: «Ты где купил? На какой фирме?» Это у нас, на Комаровке.

Пока Иньяцио «колдует» над «скалопини», Франсуа Кантен оценивает отечественную птицу. Трудовая география повара обширна: Англия, Франция, Казахстан. Профессиональное кредо – готовить исключительно из свежих и качественных продуктов. А потому во французском рулете из индейки от «шефа» ни одного заморского ингредиента.

Франсуа Кантен, шеф-повар:

В Беларуси все продукты хорошие. Здесь мы покупаем все мясо: свинину, курицу, индейку. Свежие продукты всегда выглядят хорошо. Если ты покупаешь целую тушку, к примеру, индейки, ты видишь, что она большая и крепкая, что она была качественно выращена.

А здесь гостям предлагают блюда «высокой» кухни. В роли кулинарного дирижера – московский повар Виктор Романов. В ресторанном мире личность известная. Сегодня презентует авторское блюдо – драник по-русски с икрой щучьей. Безупречный дуэт изысканного рецепта и отечественных ингредиентов.

Виктор Романов, шеф-повар:

Молочные продукты в Беларуси всегда были очень высокого качества, они высокого ценятся населением России. Мы достаточно в больших количествах их потребляем.

Тем временем Иньяцио рассуждает об особенностях национальной кухни. Мягкие сыры, без которых не представить средиземноморское меню, шеф давно заменил на местные аналоги. Пиццу, лазанью и равиоли здесь теперь подают с «белорусским» вкусом.

Иньяцио Росса, шеф-повар:

Я беру рикотту. Качество и цена отличные. Я знаю, что очень многое уходит на Россию. Я был в Турове. Там есть очень хорошие заводы. Экологичные, европейские. Если мне нужны равиолли, лазанья, я использую рикотту – там идеально.

Фаршируя индейку грибами, Франсуа признается: мимо витрин с нашими продуктами не проходит мимо. В Беларуси повар всего полгода и признается: до своего визита мало что знал о нашей стране. Гастрономическое знакомство с Минском начал с рынка и не прогадал. Французской душе по вкусу пришлась наша «молочка», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Франсуа Кантен, шеф-повар:

Здесь молоко, сливки, масло – здесь все хорошо. Здесь мы делаем вкусную кухню – гости рады. Хорошие продукты – самое главное. Много покупаем творога.

Под шкварчание русских драников Виктор поддерживает французского коллегу.

Виктор Романов, шеф-повар:

Я шеф-повар. Я работают с продуктами, с людьми. Я употребляю белорусские продукты у себя дома, в Москве, не нахожу каких-то химических составляющих. Я как употреблял, так и буду. Я не знаю, в чем проблема.

Шефу Росса остается обжарить мясо и приготовить соус. Масло берет сливочное. Говорит, отлично оттеняет вкус шампиньонов и свинины.

Иньяцио Росса, шеф-повар:

Это тоже ваше сливочное масло. Мы делаем с ним очищенное сливочное масло. Молоко вверх, жир остается вниз. И фритюр, и мясо. Оно не горит, оно держится лучше. Там сразу видно: жир хороший.

Несколько месяцев назад Франсуа полностью изменил меню в ресторане. Говорит, гастрономическое разнообразие на прилавках – отличный повод для кулинарного творчества.

Франсуа Кантен, шеф-повар:

Ты можешь здесь найти любые продукты, которые тебе нравятся. Лучший способ купить органические, натуральные продукты – это купить их у фермеров, в местном магазине или на рынке.

На этой кухне тоже осталось добавить к блюду последние штрихи. Сметана. И та самая щучья икра. Отнюдь не заморская.

Виктор Романов, шеф-повар:

Щуки, и мы получаем высокого качества икру. Зернышко к зернышку. Нет неприятного запаха. Хорошо обработана.

Национальные рецепты, естественно, так и будут принадлежать кухням других стран. Но если в них добавить «белорусскую душу» в виде наших продуктов,заиграют новыми вкусовыми оттенками.