Лучшего школьного повара выбрали в Гомеле: на суд жюри было представлено 60 оригинальных блюд

Новости Беларуси. Тыквенная каша, куриные рулеты и нежные творожные десерты. В Гомеле определили лучшего школьного повара. На суд жюри конкурсанты представили более полусотни оригинальных блюд. Вполне возможно, что-то из этого – часть школьного меню будущего.

Василий Васильев кормит школьников вкусной и полезной пищей без малого 20 лет.

Василий Васильев, заведующий производством средней школы № 66 Гомеля:

Детям сложнее угодить – у них еще не сформировалось то, что они любят. Свободный выбор: ребенок пришел, взял котлетку. Если не нравится, взял мяско запеченное.

Угождать детям повара учатся каждый день. Сделать так, чтобы полезные овощи, печень и рыбу школьники предпочли чипсам и снекам, их главная задача. И судя по всему, не все так безнадежно. Независимое детское жюри высоко оценило творчество кулинаров.

Валерия Попкова и Ирина Конопацкая, учащиеся средней школы № 60 Гомеля:

Если бы так кормили в столовой, это была бы школа мечты. Туда бы ходило много учеников, но, правда, учеба была бы не так важна. Это все невероятно вкусно. И чтобы все это попробовать, нужен бездонный желудок.

Безусловно, конкурсные блюда отличаются от повседневного школьного меню. Но только не питательностью и пользой.

Рулеты, салаты, роллы, десерты. Трудно поверить, но все это изобилие приготовлено из довольно ограниченного набора продуктов. Того самого, который школьные повара используют в своей повседневной практике. Вот, например, известная всем с детства «Ароматная» булочка с корицей. На конкурсе она превратилась в новогоднюю елку.

Именно ставка на эстетику сыграла сегодня решающую роль. Рецептуры за годы отточены досконально: соотношение критериев «вкусно-полезно» находится в оптимальной точке в большинстве школьных столовых.

А вот с подачей блюд пока не все так гладко. Профессиональное жюри отдало предпочтение простой тыквенной каше.

Ирина Воробьева, победитель конкурса:

Ребенку как: если просто положишь скучную кашу, он не будет есть, а если украсить, оттенить, яркие цвета уже сами по себе привлекают. Это каша. Тыквенная каша.

Школьные повара как рекламные агенты здоровой пищи: вопреки моде на фаст-фуд они прививают детям культуру питания. И это, без преувеличения, дело национальной безопасности.

Светлана Короткевич, председатель жюри конкурса:

Да, сложно сегодня при развитии фаст-фуда и других неполезных продуктов питания накормить полезными и нужными продуктами наших детей.

На конкурс повара представили 60 оригинальных блюд. Однако и в повседневной работе школьное меню не менее разнообразно: мало кто знает, но в течение двух недель в школьных столовых не повторяется ни одно блюдо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.