Точность полёта и равнение в эшелонах: какой будет воздушная часть парада ко Дню Независимости?

Новости Беларуси. Над Минском морем 26 июня прошла репетиция воздушной части парада ко Дню Независимости, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. В небо взмыла основная авиатехника белорусской армии. Это боевые вертолеты МИ-8, истребители МИГ-29, штурмовики СУ-25. Всего 7 типов воздушных судов. По традиции, летную колонну откроют вертолеты с флагштоками. А завершат – самолеты с разноцветным дымом в цветах национального флага.

Дмитрий Боярович, СТВ:

26 июня дамба у Минского моря на время превратилась в настоящий форпост. Военные отсюда контролировали воздушные судна, которые примут участие в параде в День Независимости.



Воздушный парад под крик чаек. Точность полета оттачивали основные виды белорусской авиатехники. За 7 минут выполнив один прогон. Именно столько времени понадобится всем эшелонам, чтобы пролететь над местом парада. Вылетать машины будут из трех аэропортов. В том числе и с территории России. Ведь с нашей авиацией в параде примет участие и техника Воздушно-космических сил этой страны.

«Все лётчики первого класса». Репетиция воздушной части парада ко Дню Независимости прошла над Минским морем 26 июня Тренировку писали на видео, чтобы потом детально изучать неточности. По словам пилотов, основная сложность – держать равнение в эшелонах. Ведь у каждого судна – своя скорость. От 60 километров в час – у вертолетов со знаменами, до полутысячи – у истребителей.

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооружённых сил Беларуси:

Информирует летчика о том, где он находится относительно линии пути, руководитель полета, который находится наверху гостиницы «Планета». У него есть связь с экипажами. В идеале он вообще ничего не должен говорить. Но он может подсказать экипажу уклоняться влево или вправо.

Кстати, помешать авиации может лишь низкая облачность. Ни ветер, ни даже гроза. Так что авиашоу состоится при любой погоде.