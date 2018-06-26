В 5 районах Минской области сняли запрет на посещение лесов

Новости Беларуси. Запрет для посещения лесов сняли в пяти районах Минщины: Дзержинском, Минском, Столбцовском, Стародорожском и Червеньском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Запрет для посещения лесов сняли в пяти районах Минщины: Дзержинском, Минском, Столбцовском, Стародорожском и Червеньском, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Благодаря обильному выпадению осадков пожарная опасность там сейчас отсутствует. К тому же прогноз погоды не обещает в ближайшее время сильную жару. Но в остальных 16 районах запрет продолжает действовать.
Напомним, что нарушителям грозит штраф до 50 базовых величин. Окончательное решение о свободном посещении лесных массивов принимают местные исполкомы.
Дмитрий Пинчук, начальник отдела охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
Буквально 25 июня нами было разослано директивное письмо с предложениями ко всем хозяйственным учреждениям об отмене запрета. К каждому лесхозу мы уже обратились, чтобы не было социального напряжения. Как раз созрела черника, и людям надо посещать леса. Большие выходные впереди, поэтому, я думаю, к выходным будут отменены запреты практически во всех районах.
Кстати, еще один район, Мядельский, также открыт для посещения лесов. Здесь запрет и не вводили.